Walizka to cały ich dobytek. Grupa „Osielsko pomaga” wspiera uchodźców

Prawie 50 matek z dziećmi znalazło swój tymczasowy azyl w Tryszczynie koło Koronowa. Z ogarniętej wojną Ukrainy trafiły do naszego regionu dzięki grupie mieszkańców z okolic Bydgoszczy, którzy skrzyknęli się na Facebooku.

- W 95 proc. to są kobiety z dziećmi. To są osoby, które utraciły domy. Mniejsza czy większa walizka to jest jedyne, co posiadają - powiedział Kamil Machnik z grupy „Osielsko pomaga”.Trwają poszukiwania rodzin, które chciałyby na dłużej przygarnąć uciekinierki i ich dzieci.Grupa „Osielsko pomaga” pozyskała pieniądze na pomoc uchodźcom z Ukrainy z brytyjskiej Fundacji Sue Ryder. Dzięki takiemu wsparciu może finansować transporty uciekinierów z polsko-ukraińskiej granicy i opłacić ich tymczasowy pobyt w Tryszczynie.W miejscowym hotelu kobiety i ich dzieci mają zapewnione noclegi i wyżywienie. Mogą też korzystać z darów pochodzących z centralnego magazynu w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.W najbliższą niedzielę przed hotelem w Tryszczynie ma się odbyć spotkanie integracyjne, które być może zaowocuje przygarnięciem uchodźców przez polskie rodziny.