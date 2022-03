Rejestracja ukraińskich uchodźców. Gdzie to zrobić w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku?

W środę (16 marca) rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i uzyskać numer PESEL. Centra obsługi uchodźców działać będą m.in. w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę.

BYDGOSZCZ

Miejskie Centrum Obsługi Uchodźców z Ukrainy

ul. Wojska Polskiego 65

7:30 – 20:30

7:30 – 15:30

Przed wizytą OBOWIĄZKOWE jest umówienie się na konkretny termin:

• rejestracja on-line: TUTAJ . (dostępna od wtorku 15 marca od godz. 18:00)

• telefonicznie: +48 52 58 22 691 (infolinia dostępna od środy 16 marca br. od godz. 10.00 do godz. 15.00)





Po umówieniu na konkretny termin załatwienia sprawy, urzędnicy zachęcają do wcześniejszego wypełnienia wniosku. Niezbędne druki poniżej.





Legalizacja pobytu w Polsce – nadawanie numeru PESEL





Wypełnij wniosek: wielkimi literami w alfabecie łacińskim. Wniosek TUTAJ

Dołącz zdjęcie – fotografia spełniająca wymogi polskiego dowodu osobistego. Szczegóły TUTAJ . Istnieje możliwość wykonania zdjęcia na miejscu.

Przy składaniu wniosku pobiera się odcisk palca.





Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy, w tym aktualne oferty pracy.





Świadczenia rodzinne:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie rodzicielskie

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Dodatek mieszkaniowy

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc społeczna:

Jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie, w wysokości 300 zł na osobę

Pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków

Zasiłki pieniężne dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej

Ważne informacje:

Świadczenie wychowawcze na każde dziecko, tzw. 500+ , Świadczenie „Dobry Start”, tzw. 300+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - wnioski należy złożyć elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) www.zus.pl, Infolinia: +48 47 7217575





Wskazówki dojazdu

Tramwajem: z centrum Bydgoszczy kursuje linia nr 2 (do pętli Kapuściska) lub autobusem: z centrum Bydgoszczy kursuje linia autobusowa nr 59 (do pętli Kapuściska). Przejazdy dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski 24 lutego lub później są w Bydgoszczy bezpłatne. Zwolnienie z opłat za okazaniem paszportu lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy obowiązuje do 31 marca br.







TORUŃ



Należy zarezerwować wizytę:





online – www.rezerwacja.torun.pl – zakładka „PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY”

telefonicznie: +48 56 611 83 58 (rozmowy po polsku)





Zgłosić można się do:

1) siedziby Wydziału Spraw Administracyjnych adres: ul. Stefana Batorego 38/40; godziny pracy: pon.-pt. 7.30-18.00 oraz sb. (19.03) 8.00-16.00; 4 dedykowane stanowiska;



2) punktu informacyjnego w centrum handlowym Plaza adres: ul. Władysława Broniewskiego 80; godziny pracy: pon.-pt. 9.00-17.00 oraz sb. (19.03) 8.00-16.00; 2 dedykowane stanowiska;



3) punktu informacyjnego w centrum handlowym Atrium Copernicus adres: ul. Stanisława Żółkiewskiego 15; godziny pracy: pon.-pt. 9.00-17.00 oraz sb. (19.03) 8.00-16.00; 1 dedykowane stanowisko;



4) mobilny punkt – będzie przemieszczać się między miejscami kwaterunku zbiorowego – od 16.03 będzie działać w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży – godz. 9.00-17.00, sb. 8.00-16.00.



Wskazówki dojazdu

1) siedziba WSA, ul. Batorego 38/40 przystanek "Szpital Miejski" - tramwaj: 2,4

przystanek "Świętopełka" - autobus: 24, 26,34,40, C ; tramwaj: 2,4

2) centrum handlowe Plaza przystanek "Plac Skalskiego" - autobus: 26, 34, 36, 40; tramwaj: 2,5

3) centrum handlowe Atrium Copernicus przystanek "Dworzec Wschodni" (ul. Żółkiewskiego) - autobus: 15, 19, 22, 23, 26, 29, 31

przystanek "Dworzec Wschodni" (ul. Skłodowskiej-Curie) - autobus: 21, 30, 33, 34, 35, 37, 40, 42

przystanek "Dworzec Wschodni" (ul. Skłodowskiej-Curie)- tramwaj: 2,4 WŁOCŁAWEK



Punkty recepcyjne będą działać w dawnym hotelu „Ratuszowym" przy ul. Bojańczyka 7, tuż obok Urzędu Miasta. W czasie rejestracji będzie można zrobić zdjęcie i odcisk linii papilarnych.

