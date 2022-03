Najwięcej skarg było na buty, ale to niejedyny powód złości konsumentów

Prawie 400 skarg wpłynęło w zeszłym roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. O tym jakie prawa przysługują nam, kiedy kupujemy jedzenie, ubranie, czy też zakładamy konto w banku warto przypomnieć sobie w obchodzonym 15 marca Światowym Dniu Konsumenta.

Buty - to na nie skarżymy się najczęściej inspekcji handlowej, ale wachlarz spraw i usług, z których są niezadowoleni konsumenci jest dużo większy.- Panele fotowoltaiczne i usługa ich montażu, albo mieliśmy sprawę pani, której włosy w wyniku farbowania nabrały takiego koloru, którego ta pani zdecydowanie nie chciała - mówi Luiza Chmielewska z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.To ta instytucja pomaga w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckiego, może też przeprowadzić u przedsiębiorcy kontrolę, ale pod pewnymi warunkami.- Nie możemy przeprowadzić kontroli po to, żeby pomóc załatwić konkretnemu konsumentowi sprawę, natomiast jeżeli konsument ma zastrzeżenia do działania danego przedsiębiorcy, bo, na przykład, ceny przy towarach nie zgadzają się z tym, ile klient musiał zapłacić w kasie, to wówczas możemy kontrolę przeprowadzić.Będący konsumentem warto pamiętać o tym, że zwrot towaru w sklepie stacjonarnym zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy, chyba że ujawnimy wadę kupionej rzeczy - wówczas mamy prawo do reklamacji. Kupując przez Internet mamy 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.W tym roku Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest pod hasłem „Wszyscy jesteśmy konsumentami”. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że konsumentami są także uchodźcy z Ukrainy. Dlatego też UOKiK wraz z 6 innymi instytucjami przygotował vademecum, które ułatwi zakupy, podróżowanie i korzystanie z usług. Uruchomione zostały także bezpłatne porady konsumenckie po ukraińsku. Szczegóły na stronie: uokik.gov.pl.