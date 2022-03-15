Відомоśці для Україńцóв. Реєстрація і помоц для дзєці

Завтра розпочнеться офіційна реєстрація біженців в міських радах. В Бидгощі то буде пункт на вулиці Війська Польського 65.

До нас надійшло звернення з Влоцлавку відносно потреби україно-мовних волонтерів, котрі допомагали би в опіці над дітьми. Завтра розпочнеться офіційна реєстрація біженців в міських радах. В Бидгощі то буде пункт на вулиці Війська Польського 65. Біженці можуть подавати заяви про признання ідентифікаційного коду, PESEL. Спеціальний закон надає їм можливість користати з ринку праці, освіти та медичного обслуговування. Кожний біженець може отримати грошову допомогу на дитину у розмірі 500 злотих щомісяця. Заявки треба подавати у Відділення Соціальної Допомоги – www.zus.pl , +48 477217575. Також до Відділення Соціальної допомоги потрібно подати заявку про виплату соціальної допомоги в розмірі 300 злотих в рамках соціальної програми "Добрий старт”.





Заявку про одноразову допомогу в розмірі 300зл на особу потрібно подати в Пункті Обслуговування Міського Центру Соціального Захисту Населення. В міських Пунктах Соціальної Допомоги можна також отримати продуктові пакунки, а також їжу. В Бидгощі пункти обслуговування при районних центрах соціального захисту знаходяться: на вулиці Черкаській 22, Поразінський 9, Огродовій 9 і Капустиській 10.

Заняття для дітей в Іновроцлаві відбуваються в Молодіжному Культурному Центрі – телефон 52 30 70170.





Нагадуємо, що за потрібними речами біженці з України можуть приходити до Бидгоського Торгово-Виставкового Центру на вулиці Гданській 187, від 12.00 до 18.00.





Перекладає Ірена Станчи