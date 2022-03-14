2022-03-14, 12:01 Redakcja
Що дає новий закон для біженців з України? Читайте далі!
Юристи котрі консультували Українців під час концерту на Острові Млинівському в Бидгощі найчастіше відповідали на питання відносно врегулювання справ щодо дітей.
В свою чергу спеціальна установа гарантує біженцям з України різні права, а саме: до перебування, до праці, до медичного обслуговування та освіти. В міських радах по цілому регіону можна буде звертатися за ідентифікаційним номером PESEL. В Бидгощі приймальний пункт буде розміщено на вул. Войска Польского 65. Українські біженці отримають одноразову допомогу 300зл, також їм буде щомісяця виплачена допомога на дитину в розмірі 500зл.
Близько двома тисячами переглядів на день закінчився перший день занять Куявсько-Поморської Інтернет Школи. Керівники органу обласного самоврядування запрошують українських учнів на уроки польської, англійської мови а також математики. Для наймолодших приготовано гри та забави. Початок занять з українськими вчителями щоденно о 14.00 . Всі заняття реєструються та архівізуються на YouTube: Куявсько-Поморська е-Школа (Kujawsko-Pomorska e-Szkoła).
Власники тварин привезених з України, якщо вони не були обстежені на кордоні, повинні звернутися до ветеринара.
Перекладає Ірена Станчик