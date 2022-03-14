Що дає новий закон для біженців з України? Читайте далі!

Юристи котрі консультували Українців під час концерту на Острові Млинівському в Бидгощі найчастіше відповідали на питання відносно врегулювання справ щодо дітей.

В середу розпочнеться реєстрація біженців в міських адміністраціях. Якщо хтось привіз з України не своїх дітей повинен звернутися до сімейного відділення міського суду, щодо встановлення опікунства над ними. Згідно чергової адвокат Кароліни Віламовської, абсолютно не варто звертатися за статусом біженця, тому що це пов'язано з різними обмежаннями.В свою чергу спеціальна установа гарантує біженцям з України різні права, а саме: до перебування, до праці, до медичного обслуговування та освіти. В міських радах по цілому регіону можна буде звертатися за ідентифікаційним номером PESEL. В Бидгощі приймальний пункт буде розміщено на вул. Войска Польского 65. Українські біженці отримають одноразову допомогу 300зл, також їм буде щомісяця виплачена допомога на дитину в розмірі 500зл.Близько двома тисячами переглядів на день закінчився перший день занять Куявсько-Поморської Інтернет Школи. Керівники органу обласного самоврядування запрошують українських учнів на уроки польської, англійської мови а також математики. Для наймолодших приготовано гри та забави. Початок занять з українськими вчителями щоденно о 14.00 . Всі заняття реєструються та архівізуються на YouTube: Куявсько-Поморська е-Школа (Kujawsko-Pomorska e-Szkoła).Власники тварин привезених з України, якщо вони не були обстежені на кордоні, повинні звернутися до ветеринара.Перекладає Ірена Станчик