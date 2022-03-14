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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-03-14, 12:01 Redakcja

Що дає новий закон для біженців з України? Читайте далі!

Зустріч у Бидгощі. Fot. Polskie Radio PiK
Зустріч у Бидгощі. Fot. Polskie Radio PiK
Юристи котрі консультували Українців під час концерту на Острові Млинівському в Бидгощі найчастіше відповідали на питання відносно врегулювання справ щодо дітей.

Безкоштовні кінопокази з українським дубляжем у Мультикіно та Сінема Сіті

Подарунки, безкоштовне спілкування, допомога біженцям. П’ятничний бюлетень
Darmowe seanse z ukraińskim dubbingiem, także w Bydgoszczy i Włocławku
В середу розпочнеться реєстрація біженців в міських адміністраціях. Якщо хтось привіз з України не своїх дітей повинен звернутися до сімейного відділення міського суду, щодо встановлення опікунства над ними. Згідно чергової адвокат Кароліни Віламовської, абсолютно не варто звертатися за статусом біженця, тому що це пов'язано з різними обмежаннями.

В свою чергу спеціальна установа гарантує біженцям з України різні права, а саме: до перебування, до праці, до медичного обслуговування та освіти. В міських радах по цілому регіону можна буде звертатися за ідентифікаційним номером PESEL. В Бидгощі приймальний пункт буде розміщено на вул. Войска Польского 65. Українські біженці отримають одноразову допомогу 300зл, також їм буде щомісяця виплачена допомога на дитину в розмірі 500зл.

Близько двома тисячами переглядів на день закінчився перший день занять Куявсько-Поморської Інтернет Школи. Керівники органу обласного самоврядування запрошують українських учнів на уроки польської, англійської мови а також математики. Для наймолодших приготовано гри та забави. Початок занять з українськими вчителями щоденно о 14.00 . Всі заняття реєструються та архівізуються на YouTube: Куявсько-Поморська е-Школа (Kujawsko-Pomorska e-Szkoła).

Власники тварин привезених з України, якщо вони не були обстежені на кордоні, повинні звернутися до ветеринара.

Перекладає Ірена Станчик
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Bydgoszcz
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