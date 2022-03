Wygaszanie tzw. „oddziałów covidowych”. A co z chorymi na COVID-19?

W Świeciu oddział covidowy jest już wygaszany. Fot. Archiwum

Kujawsko-pomorskie szpitale przygotowują się do likwidacji tak zwanych „oddziałów covidowych” i powrotu do normalnego trybu pracy. Lecznice mają na to czas do 1 kwietnia.

W Świeciu do 1 kwietnia pozostanie 20 miejsc dla chorych na COVID-19. Potem lecznica ma działać jak przed pandemią. Szpital już teraz powoli wraca do normalności. Od kilku dni pacjentów przyjmuje oddział paliatywny, pracę rozpoczął też oddział płucny. Powrót do normalności nie oznacza, że szpitale nie będą leczyć pacjentów z COVID-19. Będzie się to odbywać w sposób, który nie zaburzy działania innych oddziałów.



