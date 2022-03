Likwidacja nielegalnej krajalni tytoniu. W akcji KAS i SG

W ostatnich dniach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia i Straży Granicznej z Chełma w trakcie działań prowadzonych na terenie Warszawy zatrzymali do kontroli samochód dostawczy marki Peugeot.

W części ładunkowej pojazdu mundurowi znaleźli 13 worków jutowych zawierających blisko 195 kg krajanki tytoniowej.W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze przeszukali posesję w powiecie biłgorajskim, która była miejscem załadunku nielegalnego towaru. Ujawnili tam kolejne 370 kg krajanki oraz 448 kg suszu tytoniowego, a także urządzenia do cięcia tytoniu i pakowania go do worków.Zatrzymany tytoń nie posiadał znaków akcyzy i wraz z maszynami został zabezpieczony w magazynach depozytowych urzędów celno-skarbowych w Toruniu i Lublinie.Gdyby nielegalny tytoń trafił na rynek, straty budżetu z tytułu niezapłaconych podatków wyniosłyby ponad 700 tys. złotych.Funkcjonariusze KAS wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy. Śledztwo jest rozwojowe.