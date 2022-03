Dary z niemieckiego Mannheim już w Bydgoszczy. Wkrótce trafią do potrzebujących z Ukrainy [wideo, zdjęcia]

Transport z partnerskiego Mannheim dotarł do Bydgoszczy. Dwa samochody z Niemiec przywiozły dary dla Ukrainy.

– Cieszymy się, że ta pomoc zaczyna dochodzić z całej Europy i przez nasze miasto będzie trafiać do naszych przyjaciół z Ukrainy – mówił wolontariusz.– Są tu dwa kartony apteczek, ciuchy, artykuły spożywcze, kosmetyki, buty dziecięce, koce, ręczniki, wszystko co ludzie przynieśli. Pozdrówcie piękne miasto Mannheim – mówił kolejny wolontariusz.Zbiórkę zorganizowało Towarzystwo Niemiecko-Polskie Mannheim-Ludwigshafen wraz ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Karlsruhe - Mannheim.Jej celem było wsparcie polskich miast, które przyjmują ofiary wojny. Dary trafiły do magazynu w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, gdzie zostaną posortowane i skierowane do uchodźców w Polsce lub na Ukrainę.