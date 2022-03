Magazyn darów w BCTW: wsparcie wciąż jest potrzebne. Warto wiedzieć, jakie

500 uchodźców dziennie zjawia się po dary w Centrum Targowo Wystawienniczym w Bydgoszczy. Wolontariusze są wyczerpani, potrzeba kolejnych rąk do pracy i kolejnych darów, bo te dotąd gromadzone już się kończą. Mile widziani są także tłumacze i animatorzy zabaw dziecięcych.

Podziękowania dla mieszkańców za pomoc, i apel o dalsze wsparcie - takie słowa padły podczas konferencji prasowej prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i społecznych koordynatorów pomocy, m.in. radnej Joanny Czerskiej Thomas i przedstawicielki Kujawsko-pomorskiego Domu Ukraińskiego.- Serdecznie wam za to działanie, za to wsparcie dziękuję, choć wiem, że tych, którzy zaangażowali się są w samej Bydgoszczy tysiące. Czekamy na przyjęcie ustawy, która ureguluje status prawny osób, które z Ukrainy uciekają do nas przed wojną. W ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia tychże przepisów prawa rozpoczniemy w Bydgoszczy rejestracje wszystkich, którzy do naszego miasta przybyli. Przy ul. Wojska Polskiego 65 zorganizujemy punkt rejestracyjny. Nasi przedstawiciele będą przygotowani do zarejestrowania uchodźców. Będą tam także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędu pracy i Wydziału Spraw Obywatelskich. Jednym z warunków zarejestrowania, jest złożenie odcisku palca - zapowiada Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy (...).Prezydent podkreślał, że 99 procent pomocy dla uchodźców udzielają zwykli ludzie i organizacje społeczne przy wsparciu samorządów.O takie wsparcie proszą koordynatorzy