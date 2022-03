Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz: Możemy przyjąć 6 tys. uchodźców z Ukrainy [wideo]

Na Kujawach i Pomorzu przygotowano 120 miejsca noclegowych dla wojennych uchodźców. Zmieści się w nich 6 tys. ludzi. Na razie zajętych jest 4500 łóżek - takie dane przekazał wojewoda kujawsko-pomorski.

- Duże miasta współpracują ze sobą, by wygospodarować jak największą pomoc. Utworzyliśmy punkty buforowe na kilkaset miejsc: w Bydgoszczy na 150, w Toruniu na 200, we Włocławku również na 150 i w Grudziądzu dla 200 osób. Są to właśnie takie miejsca, które mają przyjąć nagły duży transport, falę uchodźców. Tam nie będzie na dłużej noclegów, chyba że sytuacja będzie bardzo trudna, ale na razie, w czasie najbliższych godzin i dni na to się nie zapowiada. Dostarczyliśmy tam łóżka z kompletami materacy, tak, aby te miejsca były odpowiednio zaopatrzone - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Jak zaznaczył wojewoda, nadchodząca fala uchodźców, to ludzie, którzy nie mają w Polsce znajomych i są zdani wyłącznie na zaoferowaną w Polsce pomoc.