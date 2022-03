Autobus - ambulans z Bydgoszczy pojechał na granicę polsko-ukraińską [zdjęcia, wideo]

Kiedyś jeździł po mniejszych miejscowościach naszego regionu, by ułatwić mieszkańcom zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Teraz będzie ratować życie uchodźców. Specjalny autobus, pełniący funkcję mobilnego punktu medycznego przekazano w Bydgoszczy, do użytku na granicy polsko-ukraińskiej.

Przekazanie ambulansu to zasługa firmy Alpinus i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W najbliższej przyszłości firma planuje przekazać na granicę defibrylatory.- Mobilny punkt medyczny trafi na granicę, do centrum medycznego Korczowa - Młyny, który zorganizowano w Hali Kijowskiej - mówi Andrzej Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.- Bardzo dziękujemy przede wszystkim województwu kujawsko-pomorskiemu i panu prezesowi firmy Alpinus, że taki autobus - ambulans nam użyczyli. W środku są urządzenia medyczne i miejsce dla osób, które potrzebują pierwszej pomocy. My nie będziemy leczyć, bo leczeniem zajmują się wyspecjalizowane jednostki, szpitale i poradnie. My mamy udzielać pierwszej pomocy i do tego ten ambulans jest przeznaczony.W czasie przekazania ambulansu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podsumował dotychczasowe działania związane z napływem uchodźców.Jak podkreślił Mikołaj Bogdanowicz, choć obecnie nieco mniej uchodźców przekracza granice Polski, są to już osoby, które nie mają w naszym kraju bliskich. Pozostają więc całkowicie zdane na organizowaną tutaj pomoc.Więcej w materiale Jolanty Fischer.