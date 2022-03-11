Подарунки, безкоштовне спілкування, допомога біженцям. П’ятничний бюлетень

Ми з Вами — Бидгощ для України — під таким гаслом в найближчу неділю о 13.00 відбудеться концерт на Острові Млинському в Бидгощі. Поблизу — в Млинах Ротера будуть також розташовані пункти допомоги для Українців. Там між іншим можна буде скористатись з медичних та юридичних консультацій.

Дари для біженців видають в Бидгоському Виставовому Центрі на вул. Гданській 187 щоденно від 12.00 до 18.00. Українці котрі прибули після 24 лютого можуть їздити безплатно в місцевих автобусах і трамваях в Бидгощі, Грудзьондзу а також Іновроцлаві.Пацієнти з онкологією, котрі прибули з України, можуть продовжити лікування в Польщі. Але для цього вони насамперед повинні сконтактуватись з безплатною інфолінією за номером: 800 190 590Юридичні поради, допомогу психологічну а також підтримку при пошуках легальної роботи та створення банківського рахунку можна отримати від понеділка до суботи в пунктах відкритих від 8.00 до 20.00: в Бидгощі на вул. Гарбари 2 (у Вищій Економічній Школі), тел.: +48 52 567 07 85 і +48 52 567 07 86, в Торуні на вулиці Воля Замкова 12а (в Європейському центрі Співпраці Молоді), за номерами телефонів:+48 56 649 48 68 i +48 56 649 48 78 , а також у Влоцлавку на вулиці Бечі 2 (там знаходиться Представництво Обласного Управління) +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772.В Бидгощі повстала ідея створення Клубу Української Інтелігенції. Потрібно обрати Лідера. З цього приводу ми звертаємось до українських поетів, письменників, журналістів та істориків з просьбою взяти участь у цьому проекті. Центр Підтримки Громадської Ініціативи — Дворцова 19 може надати приміщення та комп'ютери.Зацікавлених просимо сконтактуватись з Товариством Громадської Роботи (вул.Дворцова 62) або з Товариством Центру Міста (Дворцова 19).Про список культурних заходів в Іновроцлаві можна запитати українською за номером телефону + 48 882 443 171.Від сьогоднішнього дня у всіх кінотеатрах мережі Мультікіно і Сінема Сіті будуть транслюватися фільми з українським дабінгом. Безкоштовні сеанси для біженців з України будуть організовані як продовж робочого тижня так і у вихідні дні. “Тома і Джері” українською можна подивитись у бидгоському кінотеатрі Хеліос.Перекладає Ірена Станчик