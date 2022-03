Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła V kadencję. Jej członkowie odebrali nominacje

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Członkowie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odebrali w Toruniu nominacje na V kadencję. To organ konsultacyjny i opiniodawczy w dziedzinie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.

- To osoby, które są w terenie i słyszą na co dzień o problemach mieszkańców regionu - mówi Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa.



Powołana po raz pierwszy w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej to organ opiniodawczo-doradczy wspierający działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Samorząd województwa realizuje program polityki senioralnej, który obejmuje między innymi tworzenie dziennych domów pobytu, centrów usług środowiskowych, projekt teleopieki, sieć dziennej opieki domowej, system pomocy sąsiedzkiej, infolinię dla seniorów, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, bezpłatne badania profilaktyczne.



Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w dziedzinie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Realizuje swoje zadania w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



W skład Rady wchodzi przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa, czterech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (w tym przewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.