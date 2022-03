Dary trafią do ratowników. Polskie Radio PiK dołączyło do zbiórki na rzecz Ukrainy

Odzież termoaktywna, opaski uciskowe i nakolanniki trafią niebawem do ukraińskich ratowników. To efekt zbiorki prowadzonej przez naszą rozgłośnię - Polskie Radio PiK w Bydgoszczy.

- Pakujemy wszystko, co udało nam się zgromadzić. Nie było to proste, ponieważ część rzeczy należało zamówić poprzez strony internetowe. W tej chwili nie można już w aptekach dostać chociażby opasek uciskowych. Jutro wysyłamy dary do nakielskiego domu kultury - powiedziała Ewa Kurzawa, dyrektor programowy naszej rozgłośni.Zbiórka jest odpowiedzią na apel mieszkającej w naszym regionie Ukrainki.- Ta pani zwróciła się do nas z taką prośbą, że ma kontakt z grupą ratowników i są koniecznie potrzebne opaski uciskowe, nakolanniki i odzież termoaktywna. To było więc konkretne zamówienie i właśnie te rzeczy zbieraliśmy - dodała Ewa Kurzawa.W piątek dary zawiezione zostaną do punktu zbiorczego w Nakle nad Notecią.