Coraz trudniejsza sytuacja na polskich dworcach. W Bydgoszczy także?

Wolontariusze mają zastrzeżenia co do pomocy udzielanej Ukraińcom na dworcu PKP Bydgoszcz Główna.

Jak mówią społecznicy na większe wsparcie mogą liczyć wyłącznie uchodźcy wysiadający z pociągów specjalnych. Osoby jadące w tygodniu zwykłymi składami, po tym, jak znajdą się na bydgoskim dworcu nie mają dostępu do darmowych toalet, są też problemy z poczekalnią. Ich zdaniem wsparcie, w znajdującym się tam Punkcie Informacyjnym, jest niewystarczające. Ochotnicy postanowili, że sami będą karmić uchodźców po podróży, bo według nich nawet na to nie mogą liczyć. Urzędnicy odpowiadają, że to nieprawda.– Uchodźcy nie mogą się napić ciepłej herbaty, bo nikt im tego nie oferuje. To co nas strasznie oburza to niemożliwość skorzystania z toalet, ponieważ trzeba za nie zapłacić, to jest trochę porażka – mówiły wolontariuszki.Z tym nie zgadza się Tomasz Wiśniewski, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego. Jak mówi: punkt działa 24 godziny na dobę, a Ukraińcy mogą liczyć na pomoc m.in. wolontariuszy–tłumaczy, którzy pomagają nie tylko językowo, ale też w noszeniu bagaży.– Toalet jest kilka. Prywatny właściciel umożliwił bezpłatne korzystanie, trzeba się zgłosić do punktu informacyjnego, jest też prysznic – dodał Tomasz Wiśniewski.Ukraińcy mogą liczyć także na artykuły higieniczne.