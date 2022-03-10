Відомоśці дл Украйńцó: школа, робота та юридична допомога

До Куявсько - Поморських шкіл від моменту початку війни в Україні звернулося вже 529 дітей з України — інформує державна інспекція навчальних закладів.

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