2022-03-10, 12:07 Redakcja
Відомоśці дл Украйńцó: школа, робота та юридична допомога
До Куявсько - Поморських шкіл від моменту початку війни в Україні звернулося вже 529 дітей з України — інформує державна інспекція навчальних закладів.
Районна прокуратура в Бидгощі шукає особи котрі вільно володіють польською і українською мовою, завдання котрих буде посередництво в контактах з Українцями за грошову винагороду. Від понеділка почне працювати спеціальна група, котра буде допомагати біженцям у вирішенні проблем в рамках адміністративного та цивільного права. Зацікавлені можуть звертатися до Прокуратури на вул. Окшеї 10 в Бидгощі.
Влада міста Торуня пропонують понад 300 місць перебування для біженців, половина з них вже зайняті.
Перший притулок, їжу і подальше поселення можна також знайти в приймальних пунктах - в Торуні в готелі Коперніка, в Бидгощі в будинку залізнодорожнього вокзалу Бидгощ Головна.
Центр Культури Бровар Б у Влоцлавку організує заняття для сімей з України. Будуть між іншим проводитись художні і танцювальні курси, а також лекції польської мови. Буде організовано також спеціальний центр. Широка пропозиція занять для українських сімей знаходиться на сторінці www.bydgoszcz.pl. Є такоє пропозиції місця проживання для митців з України.
Юридичну допомоги ви знайдете в фундації ЕМІК за номером +48 507 412 652 від 8.00 до 16.00 години а також +48 506 681 307 від 15.00 до 21.00 години.
Перекладає Ірена Станчик
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakło, Radio Żnin, Radio Kujawy та PR PiK