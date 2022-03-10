Czwartek, 10 marca 2022 r.   Imieniny: Cypriana, Marcela, Aleksandra
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Apartamenty
2022-03-10, 12:07 Redakcja

Відомоśці дл Украйńцó: школа, робота та юридична допомога

До Куявсько - Поморських шкіл від моменту початку війни в Україні звернулося вже 529 дітей з України — інформує державна інспекція навчальних закладів. Foto: Polskie Radio PiK
До Куявсько - Поморських шкіл від моменту початку війни в Україні звернулося вже 529 дітей з України — інформує державна інспекція навчальних закладів. Foto: Polskie Radio PiK
До Куявсько - Поморських шкіл від моменту початку війни в Україні звернулося вже 529 дітей з України — інформує державна інспекція навчальних закладів.

Відомоśці дл Украйńцó: праця, наука і опіка медична

Просвітницький інформаційний пункт для біженців, урядовий акт
Книги та заняття для дітей. Безкоштовна допомога для українців
Інформаційні пункти, дистанційні уроки. Інформаційний буклет для українців
Допомогу зібрану в бидгоському Торгово Виставовому Центрі що на вул. Гданській 187 вже отримало понад 2.600 біженців. Мешканці Бидгощі гостинно надали 453 місця для поселення прибулих. На Стадіоні Завіша керівництво Бидгощі приготувало 150 спальних місць.

Районна прокуратура в Бидгощі шукає особи котрі вільно володіють польською і українською мовою, завдання котрих буде посередництво в контактах з Українцями за грошову винагороду. Від понеділка почне працювати спеціальна група, котра буде допомагати біженцям у вирішенні проблем в рамках адміністративного та цивільного права. Зацікавлені можуть звертатися до Прокуратури на вул. Окшеї 10 в Бидгощі.
Влада міста Торуня пропонують понад 300 місць перебування для біженців, половина з них вже зайняті.

Перший притулок, їжу і подальше поселення можна також знайти в приймальних пунктах - в Торуні в готелі Коперніка, в Бидгощі в будинку залізнодорожнього вокзалу Бидгощ Головна.

Центр Культури Бровар Б у Влоцлавку організує заняття для сімей з України. Будуть між іншим проводитись художні і танцювальні курси, а також лекції польської мови. Буде організовано також спеціальний центр. Широка пропозиція занять для українських сімей знаходиться на сторінці www.bydgoszcz.pl. Є такоє пропозиції місця проживання для митців з України.
Юридичну допомоги ви знайдете в фундації ЕМІК за номером +48 507 412 652 від 8.00 до 16.00 години а також +48 506 681 307 від 15.00 до 21.00 години.

Перекладає Ірена Станчик

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakło, Radio Żnin, Radio Kujawy та PR PiK
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-03-10, godz. 12:03 Wypadek autobusu szkolnego w miejscowości Wieszki. Dwójka dzieci w szpitalu [zdjęcia] Nakielscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w czwartek rano w miejscowości Wieszki. Autobus wiozący dzieci do szkoły zde ... » więcej 2022-03-10, godz. 11:02 Z Chełmna do Kaniowa na Ukrainie. Pomoc partnerskiemu miastu Chełmno pomaga swojemu ukraińskiemu miastu partnerskiemu. Do 20-tysięcznego Kaniowa położonego 100 kilometrów na południe od Kijowa dotarł już pierwszy transp ... » więcej 2022-03-10, godz. 10:03 Grali, grali i przegrali. Kolejne miejsca nielegalnego hazardu w regionie zlikwidowane [wideo] Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS przeszukali lokale w Tucholi oraz w jednej z pobliskich miejscowości, w których podejrzewali, że organizowany jest nie ... » więcej 2022-03-10, godz. 07:55 Trudne czasy, potrzeba pomocy psychologicznej. Jest na to rada w Bydgoszczy Pomoc psychologiczna pilnie potrzebna. Specjalną grupę interwencyjną uruchomiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Sobieskiego w Bydgoszczy. » więcej 2022-03-10, godz. 06:45 Inowrocław zakwateruje uchodźców m.in. w salach gimnastycznych Inowrocław przygotowuje się do przyjęcia kolejnej fali uchodźców z Ukrainy - przekazał na konferencji prasowej prezydent Ryszard Brejza. Obecne potrzeby zaspa ... » więcej 2022-03-09, godz. 22:08 Z każdym dniem wzrasta liczba uczniów z Ukrainy w szkołach w naszym regionie Z każdym dniem wzrasta liczba uczniów z Ukrainy w kujawsko-pomorskich szkołach. Obecnie we wszystkich typach szkół jest 2224 dzieci i młodzieży, z których 529 ... » więcej 2022-03-09, godz. 20:50 Dzięki międzynarodowej współpracy policji pomoc przyszła na czas - Szybka współpraca międzynarodowa policji sprawiła, że na czas przyszła pomoc dla polskiego kierowcy, który na trasie w Niemczech poczuł się bardzo źle - poi ... » więcej 2022-03-09, godz. 19:45 Poznajesz tego mężczyznę? Kocha piękne zapachy. Poszukuje go policja [wideo] Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach oraz filmie. Wszyscy, kt ... » więcej 2022-03-09, godz. 18:45 Ukraińskie mamy z dziećmi w budynkach Duchaczy. Potrzebują pomocy [lista artykułów] Od kilku dni są w Bydgoszczy, uciekły przed wojną na Ukrainie. Fundacja Polska i Zgromadzenie Ducha Świętego przyjęło 12 mam i 14 dzieci. Zbiórka dla nich pot ... » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Z Przemyśla do Bydgoszczy przyjechał pociąg z uchodźcami z Ukrainy [zdjęcia] (06 marca, 12:43)
  2. Na wojnie cierpią też zwierzęta. Psy z Ukrainy w bydgoskim schronisku (04 marca, 08:39)
  3. Nowa inwestycja Leszczyńskiego 32 w Bydgoszczy czeka na nowych mieszkańców! [REKLAMA] (07 marca, 14:10)
  4. Pięcioro dzieci z Ukrainy leczy się w Szpitalu im. Jurasza. Są chore na raka (07 marca, 16:32)
  5. Tu zamieszka rodzina z Ukrainy. Ale najpierw mieszkanie do remontu [wideo] (04 marca, 13:38)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO