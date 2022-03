Wypadek autobusu szkolnego w miejscowości Wieszki. Dwójka dzieci w szpitalu [zdjęcia]

Nakielscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w czwartek rano w miejscowości Wieszki. Fot. Policja Nakielscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w czwartek rano w miejscowości Wieszki. Fot. Policja Nakielscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w czwartek rano w miejscowości Wieszki. Fot. Policja Nakielscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w czwartek rano w miejscowości Wieszki. Fot. Policja

Nakielscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w czwartek rano w miejscowości Wieszki. Autobus wiozący dzieci do szkoły zderzył się z autem osobowym. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, przewieziono do szpitali.