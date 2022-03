Z Chełmna do Kaniowa na Ukrainie. Pomoc partnerskiemu miastu

Chełmno pomaga swojemu ukraińskiemu miastu partnerskiemu. Do 20-tysięcznego Kaniowa położonego 100 kilometrów na południe od Kijowa dotarł już pierwszy transport darów zebranych przez mieszkańców.

– Nasze partnerskie miasto czyli Kaniów już ma niezbędne artykuły medyczne, żywnościowe, chemiczne, wszystko to co na miejscu jest tam potrzebne. Jestem z nimi w kontakcie i mam sygnały, że była to cenna i szybka pomoc. Pojechały tam środki opatrunkowe, zszywacze ran, defibrylatory dla szpitali, usztywniacze, to co jest potrzebne w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Pojechały też artykuły żywnościowe, zgrzewki wody. Wczoraj zadzwonili, że np. pampersy są potrzebne – mówi burmistrz Chełmna, Artur Mikiewicz.Jutro z Chełmna do Kaniowa wyruszy kolejna ciężarówka z darami.