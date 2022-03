Ukraińskie mamy z dziećmi w budynkach Duchaczy. Potrzebują pomocy [lista artykułów]

Od kilku dni są w Bydgoszczy, uciekły przed wojną na Ukrainie. Fundacja Polska i Zgromadzenie Ducha Świętego przyjęło 12 mam i 14 dzieci. Zbiórka dla nich potrwa od czwartku do niedzieli (10-13 marca).

– w czwartek i piątek (10-11 lutego) w godz. 11.00-14.00 i 16.00-19.00 oraz w sobotę i niedzielę (12-13 lutego) w godz. 10.00-14.00.

LISTA POTRZEBNYCH PRODUKTÓW

Żywność

Leki

Inne

Pani Swiełtana przyjechała do Bydgoszczy z Żytomierza z dwójką dzieci. - Chcieliśmy zostać w domu, do ostatniej chwili byliśmy na miejscu, ale jak zaczęły się strzały, wybuchy, w godzinę spakowałam obie córki, rzeczy podręczne dla nich i wyjechałyśmy – opowiada. W podroży spędziły wiele godzin. Podobnie, jak pozostałe kobiety z dziećmi odetchnęły, gdy znalazły się w Bydgoszczy.Mamy z dziećmi mieszkają w budynkach Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego przy Al. Jana Pawła II 117. Opiekuje się nimi Fundacja Polska i ludzie zaprzyjaźnieni ze zgromadzeniem. Pod swoimi skrzydłami mają też matki z dziećmi, które zamieszkały w prywatnym domu w Zielonce. Potrzeb jest wiele, bo cała grupa to łącznie 18 dorosłych i 20 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 14 lat.- Darczyńcy przywożą posiłki, dzieci otrzymały zabawki i potrzebne rzeczy, jednak codziennie pojawiają się nowe problemy – opowiada Magda Szperkowska ze Stowarzyszenia Fundacja Polska. - W niedzielę brakowało nam garnków i patelni, ogłosiliśmy to i była bardzo szybka reakcja darczyńców. Dziś zepsuła się pralka, mamy nadzieję, że uda się naprawić. Nie mieliśmy żelazka, dziś już mamy aż trzy – dodaje.W nocy z wtorku na środę zachorowało jedno dziecko i trzeba było z nim jechać do szpitala. - Stąd też prośba o leki, bo dzieci chorują – mówi Pani Magda.Opiekunowie ukraińskich rodzin proszą o pomoc. Dary można przynosić do Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego – Al. Jana Pawła II 117Zbiórka potrwa na Furcie Zgromadzenia (z parkingu wejście na lewo po schodach).- Płatki zbożowe dla dzieci- Mleko UHT- Jogurty dla dzieci- Woda mineralna niegazowana- Warzywa: pomidory, ogórki, marchew, pietruszka, seler- termometry- Paracetamol, Ibuprom – syropy dla dzieci- Syropy na kaszel dla dzieci- Krople do nosa dla dzieci- witamina D i C w kroplach dla dzieci- Leki na odporność dla dzieci np. tran- sól fizjologiczna do inhalacji- Środki chemiczne do sprzątania- pasty do zębów dla dzieci dorosłych- szampony- mydła do rąk