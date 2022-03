Jak udoskonalić przewozy kolejowe w regionie? O to pyta mieszkańców Urząd Marszałkowski. Fot. Archiwum

Jak udoskonalić przewozy kolejowe w regionie? O to pyta mieszkańców Urząd Marszałkowski. Swoje oczekiwania względem połączeń można wyrazić w specjalnej ankiecie.

– Ankieta zawiera sześć krótkich pytań, a odpowiedzi mieszkańców pozwolą na stworzenie bardziej dostosowanego do potrzeb pasażerów przyszłorocznego rozkładu - tłumaczy Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa.Ankieta będzie aktywna do 28 marca.Natomiast od najbliższej niedzieli wrócą na tory zawieszone połączenia Szlachta - Wierzchucin. Pociągi pojadą na tej trasie po prawie dwóch latach przerwy. Do 19 kwietnia przejazd będzie kosztował złotówkę.