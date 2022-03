Około 500 Ukraińców może podjąć pracę w Bydgoszczy. Urząd ma dla nich oferty

Coraz więcej pracodawców, po wyjeździe mężczyzn do Ukrainy, poszukuje pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy otrzymuje dziennie kilkadziesiąt ofert dla w sumie kilkuset pracowników.

– Jeżeli chodzi o bydgoskie rynek pracy, wiemy od pracodawców mniejszych i większych, że część pracowników z Ukrainy, głównie mężczyzn, wyjechała bronić swojego kraju, w związku z powyższym zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie wzrost liczby ofert pracy – mówi Jarosław Góźdź, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. – W momencie wybuchu tego konfliktu podjęliśmy decyzję, że z każdym pracodawcą, który zgłasza nam zapotrzebowanie na pracowników, rozmawiamy, wypytujemy, czy byłby ewentualnie skłonny przyjąć taką osobę do pracy. Zabiegamy o zgodę na przetłumaczenie jego oferty pracy na język ukraiński i taką ofertę pracy dla tych osób umieszczamy na naszych stronach internetowych już z tłumaczeniem na ukraiński, żeby tym osobom było jak najłatwiej dotrzeć do pracodawców poszukujących osób do pracy. Średnia liczba ofert pracy, które mamy na przykład w tym tygodniu jest w granicach 40-50. To jest praca dla około 400-500 osób z Ukrainy (...).





Więcej w materiale Roberta Erdmanna.