Відомоśці дл Украйńцó: праця, наука і опіка медична

Особи котрі емігрували з України і потребують термінової стоматологічної допомоги можуть її отримати в стоматологічному кабінеті лікаря Йоанни Ярмуж-Марек в Жніні на вул. Почтовій 17/6 Опіка стоматологічна є безплатною, тел.603 363 393./fot. Pixabay

Праця, шкоłа, опека медична для доросłуч і для дзиеці. То єст найвазніейсзе для осóб, ктóр прзійечаłі до Польски з України.Там моżна зналеźć помоц.

Місцевий Комітет Охорони Прав Дитини в Жніні надає біженцям юридичну, психологічну та матеріальну допомоги. За необхідною допомогою можна звернутися до Місцевої Діючої Групи на вул. Пляц Джяловий 6 у вівторок і четвер між 15.00 і 20.00 годинами. Треба мати при собі паспорт або печатку з кордону від 24 лютого. Номер телефону 574 501 751. Особи котрі емігрували з України і потребують термінової стоматологічної допомоги можуть її отримати в стоматологічному кабінеті лікаря Йоанни Ярмуж-Марек в Жніні на вул. Почтовій 17/6. Опіка стоматологічна є безплатною, тел. 603 363 393.





Оцінюється, що з територій України огорнутих війною до Польщі втекло вже понад 400 тисяч дітей і молоді. Вчора орган самоуправління Куявсько-Поморської області запустив для них україномовні заняття on line. Куявсько поморська е-Школа є доступною на Youtube, на Фейсбуці і на edupolis.pl . Там будуть відбуватися уроки польської і англійської мови, математики, інформатики, уроки мистецтва а також польської та української культури, а для наймолодших – дошкільна освіта. Учні зможуть скористатися також з психологічної допомоги. Заняття будуть вести між іншим вчителі з України, котрі прибули до Польщі протягом останніх тижнів. План занять можна побачити на сторінці edupolis.pl





Особи, котрі прибули до регіону з України можуть шукати роботу в районних Біржах Праці. Біржа Праці Бидгощі має понад 500 робочих місць для Українців. Понад 40 дітей вже ходять до бидгоських шкіл та дитячих садків. В Торуні в свою чергу до шкіл і садочків ходять вже понад 50 дітей біженців. Місць у школах є понад дві з половиною тисячі, в садочках – 75. Менші місцевості також готують місця в школах і дитячих садках для дітей з України.





Перекладає Ірена Станчик





Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakło, Radio Żnin, Radio Kujawy та PR PiK