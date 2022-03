Potrzebni kierowcy, którzy pomogą Ukraińcom poruszać się po Bydgoszczy

Kierowcy-wolontariusze poszukiwani w Bydgoszczy. Chodzi o pomoc ukraińskim rodzinom, które muszą dostać się w różne miejsca w mieście. Ratusz uruchamia też infolinię dla wolontariuszy.

Numer infolinii to tel. 887 508 290.

W organizacji tymczasowego życia uchodźcom pomagają sami mieszkańcy, którzy szukają dla nich mieszkań i pracy, a przede wszystkim wolontariusze, którzy w magazynach sortują, pakują i przenoszą przekazywane dary – w Bydgoszczy to w sumie 1800 osób. Teraz potrzebni są wolontariusze transportowi - większość uchodźców nie ma bowiem samochodów, a muszą odebrać wyprawki i dotrzeć do tymczasowych mieszkań. Potrzebni są więc kierowcy, którzy pomogą Ukraińcom poruszać się po mieście.Cały czas potrzebni są także wolontariusze do magazynu w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Dla zainteresowanych uruchomiona jest infolinia. Dzwoniąc pod specjalny numer telefonu wolontariusze dowiedzą się w czym aktualnie mogą pomóc.2,2 tys. Ukraińców otrzymało do tej pory dary z Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Z miasta na Ukrainę wyjechało 200 palet z pomocą. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w bydgoskich szkołach i przedszkolach naukę rozpoczęło 40 ukraińskich dzieci. Dla ich rodziców w urzędzie pracy jest ponad pół tysiąca ofert.