Camping, hotel, internaty. Miejsca dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu

- W Toruniu w systemie instytucjonalnym przygotowane zostały 304 miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w trzech ośrodkach. Na razie wykorzystano 138 - poinformował we wtorek prezydent miasta Michał Zaleski.

Miejsca zakwaterowania miasto zorganizowało w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży i na campingu Tramp, a służby wojewody - w hotelu Kopernik. Do kwietnia będzie możliwe udostępnienie dla przybywających z Ukrainy hotelu Meeting z 70 miejscami. Trwają przygotowania do udostępnienia w przyszłym tygodniu 80 miejsc w jednym internatów, a kolejnych tygodniach na potrzeby uchodźców oddane zostaną następne internaty. Pozostawiony zostanie tylko jeden dla polskich uczniów, którym trudno dojeżdżać do szkoły, a nie są w stanie wynająć stancji.Miasto prowadzi rozmowy w sprawie wynajęcia w całości lub w części jednego z domów akademickich. Prezydent Zaleski przyznał, że nie udało się zapewnić miejsc w innych hotelach i hostelach, dla których kwota 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie okazała się za niska.W przypadku wykorzystania dostępnych miejsc zakwaterowania i napływu do miasta dużej fali uchodźców organizowane będą zbiorowe miejsca noclegowe w obiektach oświatowych, klubach i klubach sportowych. W mieście przygotowano też 22 miejsca dla dzieci z ukraińskich sierocińców. Organizowana jest też nauka dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W szkołach podstawowych dostępnych jest 1700 miejsc (37 zajętych), w liceach ogólnokształcących - 133 (7 zajętych). Przygotowano również miejsca szkołach specjalnych, technikach, szkłach zawodowych i branżowych, do których na razie nikt się nie zgłosił. Zorganizowano też 75 miejsc w oddziałach przedszkolnych (11 zajętych).Jednocześnie prezydent Zaleski poinformował, że Toruń odpowiedział na apel Lwowa - miasto przekazało materiały, które pomogą w zabezpieczeniu zabytków.