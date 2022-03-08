Просвітницький інформаційний пункт для біженців, урядовий акт

Новини для громадян України, які приїжджають до Куявсько-Поморського регіону – Вівторок, 8 березня.

Добрий день шановні слухачі.





До якої школи або дитячого садка можна послати дитину – про це у Бидгощі ви дізнаєтесь в Інформаційному Пункті для Біженців, котрий відкрито вчора. Пункт розміщений в Міському Центрі Освіти Вчителів на вулиці Собеського 10. Там спеціалісти підскажуть також, де можна записати неповносправну дитину і яка є пропозиція додаткових позашкільних занять. Пункт буде відкритий від понеділка до п'ятниці, від 9.00 до 16.00 години. В ньому можна буде отримати інформацію українською мовою особисто, а також телефонуючи за номером 785-122-701.





Згідно з запланованою польським урядом спец уставою Поляки котрі приймають сім'ї з України два місяці поспіль отримають по 40 зл на день, себто 1200зл на місяць. Громадяни України матимуть змогу перебувати в Польщі 18 місяців з можливістю продовжити цей термін до 3 років – поінформував прем'єр Матеуш Моравецький. Біженці матимуть змогу працювати. Одноразово отримають по 300 зл на дітей.





Жінки котрі прибули з України не тільки зі своїми дітьми матимуть змогу організовувати будинки опіки для дітей до 3 років, себто осередки де буде здійснюватись опіка над дітьми. Кожний біженець, котрий потребує медичної допомоги, може скористатися нею бесплатно в державних поліклініках і лікарнях. Багато лікарів в приватних кабінетах також приймають біженців безплатно – наприклад на вулиці Гданській 80А в Бидгощі в Клініці Ремедіум безплатно можна піти до гінеколога, психіатра, психолога, кардіолога, ортопеда і стоматолога. На вулиці Мостовій 4 в Бидгощі жінки знайдуть опіку гінекологічно-акушерську – контактний номер телефону до акушерки – 735 950 950. В лкарні в Могильні щоденно від 11.00 до 14.00 приймають дві українські лікар інтерно, пульмонолог а також педіатр.





Нагадуємо номери інфоліній воєводи українською:

+48 52 349 74 61

+48 52 349 48 02

Переклад: Irena Stańczyk