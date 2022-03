Wcześniej szyły maseczki i serca, teraz kominiarki dla ukraińskich obrońców

Jeszcze niedawno szyły maseczki i pluszowe serca dla chorych dzieci, dzisiaj szyją kominiarki dla ukraińskich żołnierzy. Mowa o grupie Szyjących Aniołów z Grudziądza, która w ten sposób chcą wspierać walczących o swój kraj.

- Przyszło ponad 20 metrów materiału. Po uszyciu pierwszych kominiarek stwierdziłam, że nie dam rady sama i skrzyknęłam dziewczyny. Zaprosiłam je tutaj wszystkie i po prostu szyłyśmy kominiarki. Uszyłyśmy ich około 200. Podejrzewam, że będzie to dłuższa akcja. Jeżeli dotrą do nas kolejne materiały, będzie ciąg dalszy. Ludzie w obliczu wojny, która jest u naszych sąsiadów oferują materiały za darmo. Szukają tylko osób, które mogłyby te kominiarki uszyć. - mówią Anna Jasińska i Magdalena Kena.- Myślę, że nasza grupa jest złożona z kobiet, które nie potrafią biernie patrzeć na to, co się dzieje i zawsze jak coś się dzieje na świecie to reagujemy. Potrafimy się skrzyknąć i działać - dodają.