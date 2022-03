Każda kropla wody to skarb, a mniejsze zużycie wody to także oszczędność energii

Ogród deszczowy przy Muzeum Wodociągów w Lesie Gdańskim w Bydgoszczy. Fot. MWIK

Jak racjonalnie gospodarować wodą i promować jej oszczędzanie – o tym w Bydgoszczy rozmawiają specjaliści. To uczestnicy projektu „City Water Circles”. Jak mówią – oszczędzanie wody to nie tylko dbałość o naturę i naszą przyszłość, to także oszczędność energii.

Budowali most i wycięli za dużo drzew? Jedna kontrola już była, będą kolejne Brzozy usuwają z gleby cząstki mikroplastiku! Trzeba je sadzić wszędzie! – Zużycie wody, to nie jest tylko nadwyrężanie zasobów, ale proszę zwrócić uwagę co obecnie się dzieje z cenami energii. Wystarczy uruchomić wyobraźnię. Ile trzeba energii, żeby wodę z Czyżkówka – peryferyjnego osiedla Bydgoszczy, gdzie jest ujęcie wody dla miasta, dostarczyć na 10. piętro na Wyżynach? Takie przesłanie – oszczędzając wodę, oszczędzamy wodę jako podstawowy zasób, ale też energię – powiedział Jacek Cieściński z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

– Obserwuje się duże zainteresowanie tym, żeby wodę deszczową zagospodarować i wykorzystywać ją. Deszczówka zyskuje sympatię i rzeczywiście takie zrozumienie, że warto tę wodę zagospodarować w miejscu, gdzie ona spada – dodała Ewa Świerkula z Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Warszawie.

– Każdy powinien przemyśleć w jaki sposób może choć tę jedną oczywiście tę symboliczną jedną kroplę deszczu, zatrzymać u ciebie – powiedział Jacek Cieściński.

Partnerzy projektu to miasta, przedsiębiorstwa wodociągowe i organizacje pozarządowe z sześciu krajów. Wszyscy połączyli siły, aby stworzyć bazę wiedzy na temat gospodarki wodnej w obiegu miejskim.

Za chwilę uczestnicy tego spotkania zaprezentują ogród deszczowy. Powstał on przy Muzeum Wodociągów w Lesie Gdańskim.