Gdyby jechał spokojnie, przepisowo, prawdopodobnie dojechałby do celu z 3,5 tys. paczek papierosów - nielegalnych - w samochodzie. Tymczasem 47 - letni bydgos ...

Wojna sparaliżowała leczenie onkologiczne małych pacjentów na Ukrainie. Ponad setka dzieci trafiła do Polski; pięcioro leczy się już w Bydgoszczy - w Klinice ...

Edukacyjny punkt informacyjny dla uchodźców właśnie powstał w Bydgoszczy. Przybysze z Ukrainy i pomagający im bydgoszczanie mogą się tam dowiedzieć m.in., do ...

Włocławscy mundurowi pomogli mieszkańcom płonącej kamienicy. Dzięki szybkiej reakcji kobiety z mieszkania, w którym doszło do pożaru oraz sprawnej akcji polic ...

2022-03-06, godz. 15:30

Do przebiegnięcia były dokładnie 1963 metry - jest to nawiązanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty. Bohaterów uczczono w Inowrocławiu, na tras ...

