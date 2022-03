Ponad 70 tys. sztuk papierosów bez akcyzy przechwyciła KAS z Torunia [wideo]

Mundurowi KAS znaleźli w bagażniku auta zatrzymanego do kontroli 3,5 tysiąca paczek nielegalnych papierosów./fot. KAS

Gdyby jechał spokojnie, przepisowo, prawdopodobnie dojechałby do celu z 3,5 tys. paczek papierosów - nielegalnych - w samochodzie. Tymczasem 47 - letni bydgoszczanin w niebezpieczny sposób wyprzedzał inne auta, a nawet zajechał drogę nieoznakowanemu pojazdowi KAS. To musiało wzbudzić podejrzenie...

Podczas rutynowego patrolu na autostradzie A1, mundurowi Służby Celno-Skarbowej zauważyli w okolicach Lubienia Kujawskiego dziwnie poruszający się samochód osobowy. Jego kierowca wykonywał nerwowe manewry i w sposób niebezpieczny wyprzedzał inne auta. W pewnym momencie doprowadził do groźnej sytuacji, zajeżdżając drogęnieoznakowanemu radiowozowi, którym poruszali się funkcjonariusze KAS.W tych okolicznościach, mundurowi KAS podjęli decyzję o zatrzymaniu auta na najbliższym parkingu. Po wylegitymowaniu kierowcy, którym okazał się 47-letni bydgoszczanin, funkcjonariusze przeprowadzili szczegółową kontrolę pojazdu. W jej trakcie, znaleźli w bagażniku BMW papierosy bez wymaganych znaków akcyzy oraz opatrzone białoruskimi banderolami.Po przeliczeniu towaru okazało się, że kierowca przewoził aż 3,5 tys. paczek nielegalnych papierosów. Kolejne kilkadziesiąt paczek mundurowi KAS znaleźli podczas przeszukania mieszkania bydgoszczanina. Funkcjonariusze KAS ustalili, że gdyby przejęty przez nich nielegalny towar trafił do sprzedaży, uszczuplenia z tytułu niezapłaconych podatków i cła przekroczyłyby 84 tys. złotych. Kierowcy przewożącemu kontrabandę grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz wysoka grzywna.źr. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy