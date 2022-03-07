2022-03-07, 12:03 Redakcja
Книги та заняття для дітей. Безкоштовна допомога для українців
Новини для громадян України, які приїжджають до Куявсько-Поморського регіону - понеділок (7 березня).
В Млинах Ротера на Острові Млинському в Бидгощі сьогодні, о годині 13.30 відбуваються уроки мистецтва для дітей з України - для групи дітей віком від 11 до 13 років.
Біженці, котрі знайшли притулок в Жніні і околицях, щоб отримати направлення, котре закваліфікує їх до отримання продуктів харчування, можуть звертатися до Міського Осередка Соціальної Допомоги в Жніні по вулиці 700-річчя 36. Нагадуємо, що перші кроки в керунку отримання продуктів харчування, відпочинку і подальшого поселення варто скерувати до інформаційних пунктів залізнодорожних вокзалів в Торуні і Бидгощі, а також в приймальних пунктах Бидгощі по вулиці Зигмунта Августа 20 і в Торуні — Готель Копернік що знаходиться на вулиці Воля Замкова 16.
Номер до Почесного Консула України в Бидгощі Кшиштофа Сікори, котрий працює у Вищій Економічній Школі на вул. Ґарбари 2 то +48 52 567 07 86. Юридичну допомогу українською мовою можна отримати телефонуючи до Куявсько-Поморського Українського Дому тел. 792 588 810 обо 667 467 150.
Психологічну допомогу для дітей і дорослих пропонують:
Марта Завадська тел.513 564 164
Ірина: тел.575 049 198
Дмитро: тел.575 049 931
Переклад: Irena Stańczyk