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2022-03-07, 12:03 Redakcja

Книги та заняття для дітей. Безкоштовна допомога для українців

Мистецькі заняття для дітей з України в Бидгощі починаються з понеділка / fot. Facebook
Мистецькі заняття для дітей з України в Бидгощі починаються з понеділка / fot. Facebook
Новини для громадян України, які приїжджають до Куявсько-Поморського регіону - понеділок (7 березня).

Інформаційні пункти, дистанційні уроки. Інформаційний буклет для українців

Відомоśці для обивателі України. Наука і забава для дзиеці
Безкоштовне лікування, потяги, траса. Новини для громадян України
Dla obywateli Ukrainy. Путівник для біженців з України, також в аудіоверсії
Бібліотека в Шубині подає адресу сторінки, звідки можна безплатно завантажити 70 електронних книжок для дітей — www.lustrobiblioteki.pl. Безплатну опіку над дітьми українських біженців в віці від 2 до 12 років можна отримати в ігровій кімнаті Фіґльовисько в Торговому центрі Фокус що знаходиться на вулиці Ягелонській 37 в Бидгощі. Діти можуть залишитись там під опікою від понеділка до п'ятниці від 10.00 до 16.00 години. На заняття також запрошує ігрова кімната “Нє пенькай” (себто “Не лусни!”), що знаходиться в Наклі над Нотеттю. Попередньо зареєструватись можна за номером +48 785 609 454

В Млинах Ротера на Острові Млинському в Бидгощі сьогодні, о годині 13.30 відбуваються уроки мистецтва для дітей з України - для групи дітей віком від 11 до 13 років.

Біженці, котрі знайшли притулок в Жніні і околицях, щоб отримати направлення, котре закваліфікує їх до отримання продуктів харчування, можуть звертатися до Міського Осередка Соціальної Допомоги в Жніні по вулиці 700-річчя 36. Нагадуємо, що перші кроки в керунку отримання продуктів харчування, відпочинку і подальшого поселення варто скерувати до інформаційних пунктів залізнодорожних вокзалів в Торуні і Бидгощі, а також в приймальних пунктах Бидгощі по вулиці Зигмунта Августа 20 і в Торуні — Готель Копернік що знаходиться на вулиці Воля Замкова 16.

Номер до Почесного Консула України в Бидгощі Кшиштофа Сікори, котрий працює у Вищій Економічній Школі на вул. Ґарбари 2 то +48 52 567 07 86. Юридичну допомогу українською мовою можна отримати телефонуючи до Куявсько-Поморського Українського Дому тел. 792 588 810 обо 667 467 150.
Психологічну допомогу для дітей і дорослих пропонують:
Марта Завадська тел.513 564 164
Ірина: тел.575 049 198
Дмитро: тел.575 049 931

Переклад: Irena Stańczyk
Новини для громадян України, які приїжджають до Куявсько-Поморського регіону - понеділок (7 березня)
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