Tu pomagają wszyscy. Sztab w Gnojnie otwarty dla ukraińskich rodzin [wideo]

Mieszkańcy Inowrocławia i okolic włączają się w akcję pomocy Ukrainie. W świetlicy w Gnojnie utworzono specjalny sztab, w którym zbierane są potrzebne rzeczy dla uchodźców.

– Mamy dużo odzieży, także rzeczy dla niemowląt, bo dużo mam z małymi dziećmi do Polski przyjechało – mówi jedna z koordynatorek Zuzanna Klimek, studentka UMK. – Chcemy odciążyć nie tylko rodziny ukraińskie, ale również polskie, które przyjmują Ukraińców. Jeżeli ktoś czegokolwiek potrzebuje to zapraszamy – my to na pewno mamy – zachęca.





– Jestem pełna podziwu – najniższe struktury samorządowe, ale i prywatne osoby są zainteresowane pomocą dla Ukrainy. Jesteśmy wielcy w tym wszystkim – dodaje sołtys Barbara Zięba.





Pomagają też harcerze. – Jesteśmy tu od samego początku. Przychodzimy w czasie wolnym, zaraz po szkole – mówią. – Na początku po prostu chcieliśmy coś robić, a z czasem to się unormowało i robimy to w sposób zorganizowany – opowiadają. – Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają i zapraszamy wszystkie rodziny ukraińskie po odbiór rzeczy. Sztab w Gnojnie otwarty jest codziennie od 13.00 do 18.00.