Transport darów z Torunia gotowy. Cel podróży Łuck

Trzy samochody dostawcze zostały w sobotę wypełnione darami zebranymi przez mieszkańców Torunia dla partnerskiego Łucka na Ukrainie. Prezydent miasta Michał Zaleski zapowiedział koleje transporty z pomocą.

Pierwszy transport w niedzielę rano wyruszy na granicę w Dorohusku, gdzie po popołudniu dary z polskich samochodów zostaną przeładowane do samochodów, które przyjadą z Łucka i zabiorą je w dalszą drogę.- To dary zebrane przez torunian dla mieszkanek i mieszkańców Łucka, miasta partnerskiego Torunia. Nie możemy bezpośrednio dojechać do Łucka, dlatego ustaliliśmy z władzami Łucka, że dowodzimy dary na granicę polsko-ukraińską, a stamtąd towar obiorą samochody z Łucka. To, co wysyłamy jest zgodne z zapotrzebowaniem i oczekiwaniem naszych partnerów, nie wszystko, co chcieli, ale to, co mamy. Są to leki, opatrunki, materiały higieniczne, śpiwory, ale także powerbanki, latarki i baterie - powiedział na konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski.Prezydent miasta zapowiedział, że kolejne transporty z darami dla Łucka będą organizowane tak długo, jak tylko będzie możliwe wysyłanie samochodów na granicę przez stronę ukraińską.- To wszystko robimy, aby mieszkanki i mieszkańcy Łucka odczuli, że nie tylko mamy ich w serach, ale realnie wspieramy - zaznaczył.Zaleski podkreślił, że trudno dzisiaj powiedzieć ilu ukraińskich uchodźców trafi do Torunia. Zwrócił uwagę, że według opinii ekspertów może z Ukrainy migrować 4-5 mln osób, które głównie trafią do Polski. Jego zdaniem, patrząc na proporcje Torunia do całego kraju, to do miasta może przejechać nawet kilkanaście tysięcy uchodźców.- Przygotowujemy się do tego, przygotowujemy miejsca zakwaterowania. W Toruniu mamy przygotowanych 300 miejsc, z czego połowa jest już zajęta. Kolejne 300 miejsc jest w trakcie przygotowania, a będziemy mogli zapewnić jeszcze tysiąc miejsc - podał prezydent Torunia.W Toruniu działa rządowy punkt recepcyjny i samorządowy punkt informacyjny.Miasto organizuje miejsca w szkołach i przedszkolach dla młodych uchodźców. Powiatowy Urząd Pracy przygotował 50 ofert pracy dla osób z Ukrainy, są już pierwsze zgłoszenia chętnych do pracy.Dary dla Ukrainy w Toruniu są zbierane w 52 miejscach, skąd trafiają do magazynu w Centrum Targowym Park. Część jest przewożona do magazynu wojewódzkiego w Bydgoszczy, a część jest przeznaczana ma pomoc dla uchodźców w Toruniu lub mieszkańców Łucka.