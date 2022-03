Dyżuruje prawnik, psycholog i tłumacz. Nowe punkty dla uchodźców z Ukrainy

W Bydgoszczy otwarty został nowy, hotelowy punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. Z kolei punkty informacyjno-doradcze uruchomione zostały w piątek w Toruniu i we Włocławku.

Nowy bydgoski punkt czynny jest w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 20, niedaleko dworca głównego PKP. - Oprócz niezbędnych informacji, uciekający przed wojną znajdą tu także miejsca noclegowe - mówi rzecznik wojewody Tomasz Wiśniewski. - Punkt oferuje około 100 miejsc noclegowych, pełni taką samą rolę, jak te informacyjne na dworcach w Bydgoszczy i w Toruniu. Na miejscu - poza informacją i noclegiem - uchodźcy otrzymają posiłek, podstawową opiekę medyczną, a także wskazane zostanie im tymczasowe zakwaterowanie. Wszystkie osoby, które uciekają z terenu ogarniętego wojną mogą, ale nie muszą zgłosić się do takiego punktu - dodaje. Pierwsi uchodźcy znaleźli już w tym miejscu schronienie.Tymczasem nowe punkty informacyjno-doradcze otwarte zostały w piątek także w Toruniu i we Włocławku. Również tu uchodźcy mogą otrzymać kompleksową pomoc w załatwieniu najpotrzebniejszych spraw. - Dyżuruje u nas m.in. prawnik, psycholog i tłumacz - mówi Sławomir Bakalarz z Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu (ul. Wola Zamkowa 12a), gdzie znajduje się punkt. - Będziemy unikać odsyłania ludzi do innych instytucji. Chcemy to wszystko tak skoordynować, żeby pomoc dla tych osób była załatwiona w jednym miejscu i kompletnie - począwszy od wypełnienia dokumentacji, formalności prawnych, po pomoc psychologiczną, wsparcie - jak założyć konto, zarejestrować numer - wszystko tak, żeby te osoby mogły tutaj normalnie funkcjonować – tłumaczy.We Włocławku podobny punkt otwarty został przy ul. Bechiego 2 - w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego. W Bydgoszczy czynny jest od kilku dni przy ul. Garbary 2 - w kompleksie Wyższej Szkoły Gospodarki.