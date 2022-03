Pytanie o miłość. Bydgoskie rekolekcje dla nauczycieli, lekarzy czy artystów

Od niedzieli do środy (6-9 marca) potrwają rekolekcje wielkopostne „Pytanie o miłość” w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Poprowadzi je sercanin ks. Michał Olszewski SCJ.

To rekolekcjonista, dyrektor Grupy Profeto, rzecznik Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. - Ks. Michał Olszewski pochodzi z Laskowej, góralskiej miejscowości niedaleko Limanowej. Jako młody chłopak trenował wyczynowo sztuki walki, był nawet w kadrze narodowej. Miał razem z ojcem prowadzić rodzinną firmę budowlaną, miał samochód, mieszkanie, dziewczynę, z którą miał się ożenić, aż… przyszło powołanie. Przez kilka lat był egzorcystą diecezji kieleckiej, wówczas najmłodszym w Polsce. Dziś nie posługuje już egzorcyzmem, ale jest znany z posługi charyzmatem uzdrowienia. Na prowadzone przez niego nabożeństwa przybywają wierni z całej Polski – czytamy na stronie exodusmlodych.pl.W bydgoskim kościele przy pl. Piastowskim 5 ks. Michał Olszewski będzie głosił rekolekcje dla środowisk akademickich, nauczycielskich, lekarskich, inżynieryjnych i twórczych. Msze św. z naukami rekolekcyjnymi zaplanowano w niedzielę o godz. 20.00 oraz od poniedziałku do środy o godz. 18.00 oraz konferencje – od poniedziałku do środy o godz. 19.00. Sakrament pojednania – od poniedziałku do środy o godz. 17.30.