Tu zamieszka rodzina z Ukrainy. Ale najpierw mieszkanie do remontu [wideo]

Wolontariusze ze Stowarzyszenia „Dzięki Wam” remontują mieszkanie dla rodziny z Ukrainy na bydgoskim Szwederowie. Pomaga też młodzież z Zespołu Szkół Elektrycznych.

Prywatne mieszkanie przy ul. Lenartowicza ma być gotowe w ciągu dwóch, trzech tygodni. – Współwłaściciele podjęli decyzję, żeby przeznaczyć je na potrzeby Ukraińców – mówi Adam Jaworski ze stowarzyszenia „Dzięki Wam”. – Docelowo – kiedy wojna i problemy się skończą – będzie to mieszkanie interwencyjne dla ludzi potrzebujących.





Lokal ma 34 metry. – Jest tu dużo do zrobienia, ale też mamy dużo rąk do pracy – dodaje Sławomir Gill ze stowarzyszenia. Remontują m.in. uczniowie z nauczycielem z Zespołu Szkół Elektrycznych. – My tylko dołączamy swoją cegiełkę, przerobimy na początek instalację elektryczną, by przygotować mieszkanie pod budowlankę – tłumaczy nauczyciel Robert Krajnik.





Wkrótce rozpocznie się też zbiórka pieniędzy, która ma wesprzeć przybywających do nas Ukraińców. Informacje będą pojawiać się na profilu Stowarzyszenia „Dzięki Wam” na Facebooku.