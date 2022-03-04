Інформаційні пункти, дистанційні уроки. Інформаційний буклет для українців

По всьому Куявсько-Поморському воєводству триває збір подарунків для біженців з України / фото Архіви

„921 українських біженців зареєстровано до вчорашнього дня в Куявсько-Поморській області. Для гостей з України приготовано понад 2320 спальних місць” – поінформував воєвода Міколай Богданович.

Органи самоврядування області від понеділка планують розпочати дистанційну школу для дітей з України. То буде куявсько-поморська е-школа на YouTube.





Пункти, з котрих потребуючих будуть розвозити для поселення, знаходяться на центральних залізнодорожних вокзалах – в Бидгощі і Торунi. Сьогодні в готелі біля вокзалу Бидгощ Глувна буде відкрито наступний інформаційний пункт з десятками спальних місць.





Органи самоврядування області з високопоставленим консулом України Кшиштофем Сікорою створюють наступні місця, в котрих громадяни України отримають між іншим інформацію юридичну, допомогу психологічну, підтримку у пошуках легальної роботи а також допомогу при створенні банківського рахунку. Ці пункти знаходяться: в Бидгощі на вул. Гарбари 2 у Вищій Економічній школі, в Торуні на вул. Воля Замкова 12а – В Європейському центрі Співпраці молоді, а також у Влоцлавку – у відділенні Обласного Управління на вулиці Бечі2.





Нагадуємо номери інфолінії Обласної адміністрації де вас обслужать українською мовою – +48 52 349 74 61, а також +48 52 349 48 02.





На урядових сторінках читаємо, що всі особи котрі прибувають з України і шукають притулку в Польщі, не повинні непокоїтись через легальність свого перебування, і НЕ Є ЗОБОВ’ЯЗАНИМИ реєструватися в приймальних пунктах.





Біженці можуть – але НЕ МАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКУ – звертатись до цілодобових пунктів реєстрації в готелі на вулиці Коперника в Торyнi на вул. Воля Замкова 16. Але вони отримають там продукти, місце для відпочинку, а також там їм вкажуть місце тимчасового поселення.





Переклад: Irena Stańczyk