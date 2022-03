Wojewoda o pomocy dla ukraińskich uchodźców

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Fot. Archiwum

W województwie kujawsko-pomorskim jest dostępnych „od ręki” 2321 miejsc dla uchodźców z Ukrainy, dotychczas zakwaterowano 921 osób. Spodziewamy się przyjazdu dużych grup - poinformował w czwartek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Mamy do czynienia z wyjątkowo trudną sytuacją przede wszystkim na Ukrainie, a konsekwencją jest też napływ do Polski osób, które potrzebują pomocy. W województwie kujawsko-pomorskim zostało zakwaterowanych 921 uchodźców. Mamy dostępnych od ręki 2321 miejsc, które w każdym momencie mogą być zasiedlone przez osoby przybywające z Ukrainy - powiedział Bogdanowicz.



W regionie funkcjonują na dworcach dwa punkty informacyjne, w Bydgoszczy - prowadzony przez urząd wojewódzki i w Toruniu - prowadzony przez samorząd miasta, a także punkt recepcyjny w Toruniu. Do bydgoskiego punktu zgłasza się dziennie około 100 osób.



Wojewoda podkreślił, że uchodźcy nie mają obowiązku zgłoszenia się do takich punktów. Każda osoba przybywająca z Ukrainy, po przekroczeniu granicy jest rejestrowana w systemie przez Straż Graniczną i to wystarcza. Jednak w takim punkcie uchodźcy mogą otrzymać wszelkie informacje i zostać skierowani do przygotowanych ośrodków, a jak potrzeba zostać do nich zwiezieni.



W związku ze spodziewanym napływem większej liczby uchodźców, w pobliżu dworca w Bydgoszczy przygotowano kilkadziesiąt miejsc w obiekcie hotelowym, gdzie może powstać dodatkowy punkt informacyjny. W Toruniu również w pobliżu dworca są przygotowywane miejsca w motelu.



Wojewoda zaznaczył, że dotychczas przygotowanych miejscach są warunki komfortowe, z osobnym węzłem sanitarnym na każdą rodzinę. W przypadku przyjazdu wielu osób z Ukrainy, może stać się konieczne zbiorowe zakwaterowanie.



Do Bydgoszczy m.in. przyjechała 100-osobowa grupa dzieci w znacznym stopniu upośledzenia z opiekunami ze specjalnego ośrodka na Ukrainie. Część dzieci trafiła do szpitala. W sprawę zaangażowała się Caritas.



Z obsługiwanego przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zbiorczego magazynu darów w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym wyekspediowano trzy tiry do centralnego magazynu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.