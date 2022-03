Fundacja „Wiatrak” w Bydgoszczy ma nowy zarząd

Ksiądz dr Waldemar Różycki, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkół Katolickich został nowym prezesem Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy. Z kolei funkcję dyrektora Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, powierzono Waldemarowi Kochańskiemu, związanemu dotąd z Warsztatem Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację.

Ks. dr Waldemar Różycki pozostaje dyrektorem szkoły w Bydgoszczy. I jak nam powiedział - zamierza poradzić sobie z prowadzeniem obydwu instytucji.- To kwestia tego, żeby wokół siebie zgromadzić takie osoby, którym zależy na dobru, na dziełach, takich jak szkoła czy „Wiatrak”. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Ktoś musi to firmować swoim podpisem czy swoją twarzą, ale przecież to nie jest dzieło jednego człowieka, ale grona osób zaangażowanych czy w szkołę czy we wszystkie działalności Fundacji „Wiatrak” - powiedział ks. dr Waldemar Różycki.Założycielem i szefem Fundacji przez prawie 30 lat był ksiądz Krzysztof Buchholz, budowniczy Domu Jubileuszowego Jana Pawła II w bydgoskim Fordonie. W 2019 roku, decyzją biskupa Jana Tyrawy, został on proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i tym samym przestał zarządzać „Wiatrakiem”. W jego miejsce prezesem Fundacji został ksiądz prałat Wojciech Przybyła, równocześnie dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. Po 3 latach, w październiku ubiegłego roku prałat Przybyła złożył rezygnację z funkcji prezesa, którą miał pełnić do teraz z powodu braku odpowiedniego następcy.Funkcję prezesa zarządu „Wiatraka” zaproponował księdzu Waldemarowi Różyckiemu nowy biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.