Pomoc dla Ukrainy i Ukraińców - działania samorządu województwa [wideo]

Utworzenie punktów informacyjno-doradczych, wznowienie e-szkoły, wydawanie darmowych posiłków, przygotowywanie miejsc noclegowych - m.in. w taki sposób samorząd województwa chce pomóc Ukraińcom docierającym do naszego regionu. Zostały na ten cel uruchomione specjalne fundusze.

Samorząd województwa uruchomił 2 mln zł z własnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na pomoc walczącej Ukrainie oraz ukraińskim uchodźcom trafiającym na Pomorze i Kujawy – poinformował marszałek Piotr Całbecki. W Urzędzie Marszałkowskim działa sztab kryzysowy, który koordynuje zintegrowaną, kompleksową pomoc obywatelom ogarniętego pożogą sąsiedniego kraju.- Pracujemy też nad tym, abyśmy mogli przeznaczyć 4,5 miliona euro [z drugiej transzy REACT-EU] na długofalową pomoc uchodźcom. Mam tu na myśli m.in. tworzenie żłobków, przedszkoli i szkół oraz wzmocnienie systemu opieki społecznej i służby zdrowia. Oczywiście wpisujemy się w program pomocy koordynowany przez administrację rządową, uczestniczymy w tym wielkim planie – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.Podczas spotkania z dziennikarzami obecni byli też członkowie marszałkowskiego sztabu kryzysowego: sekretarz województwa Marek Smoczyk i pełnomocnik zarządu województwa Grzegorz Borek oraz dyrektorzy departamentów współpracy zagranicznej i rozwoju gospodarczego, spraw społecznych i zdrowia oraz organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim - Krystyna Żejmo-Wysocka, Sylwia Tubielewicz-Olejnik i Łukasz Walkusz.W ścisłej współpracy z konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofem Sikorą tworzona jest sieć punków informacyjno-doradczych. W Bydgoszczy taki punkt już działa, w Toruniu i we Włocławku zaczną działać od piątku (4 marca). Obywatele Ukrainy otrzymają w nich m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy i założeniu konta w banku.Lokalizacja punktów:Bydgoszcz ul. Garbary 2 (kompleks Wyższej Szkoły Bankowej)Toruń ul. Wola Zamkowa 12a (budynek Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży)Włocławek ul. Bechiego 2 (przedstawicielstwo UM).Samorząd województwa dysponuje obecnie 600 gotowymi w każdej chwili do wykorzystania miejscami noclegowymi w obiektach sanatoryjnych i hostelowych. Organizuje też, w oparciu o Zespół Szkół nr 1 Ciechocinku, nauczanie dla przybyłych do Polski ukraińskich dzieci. Filia ciechocińskiej placówki zostanie utworzona w Toruniu (na Barbarce), zadanie to zostało powierzone Stowarzyszeniu Tilia. Trwają przygotowania Przygotowujemy do uruchomienia e-szkoły w internecie.Zadania związane ze wsparciem uchodźców wzięło się też na siebie samorządowe Stowarzyszenie Salutaris, które podjęło się koordynacji współpracy samorządów lokalnych z bydgoskim biurem ukraińskiego konsula honorowego.Marszałek Piotr Całbecki poinformował również o rozpoczęciu procedury wypowiedzenia umów partnerskich rosyjskim obwodom nowgorodzkiemu i smoleńskiemu oraz białoruskiemu obwodowi mohylewskiemu. W najbliższy poniedziałek zbierze się w tej sprawie sejmik województwa.