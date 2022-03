Szkoły w regionie przygotowują się na przyjęcie dzieci uchodźców z Ukrainy

Najważniejsze jest rozeznanie, jakie są możliwości poszczególnych placówek, a później konkretne działanie. W szkołach psychologowie i pedagodzy obejmują szczególną opieką uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski znacznie wcześniej. Mają tam rodziny i przyjaciół, obawiają się o ich życie...

– Jeśli chodzi o rozmowy o wojnie na Ukrainie, to robimy to bardzo delikatnie. Pani pedagog przeprowadziła kilka rozmów z dziećmi z Ukrainy, które chciały na ten temat rozmawiać. Mieszkają w naszym mieście, uczęszczają do naszej szkoły już od początku roku, albo już nawet od kilku lat, ale przecież mają rodzinę na Ukrainie. Te dzieci są przerażone, jednak nie wszystkie dzieci chcą o tym rozmawiać. Pani pedagog bardzo delikatnie podchodzi do tego problemu – mówi Iwona Żwirkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy.





Iwona Zwirkowska podkreśla, że same dzieci otaczają swoich rówieśników z Ukrainy szczególną troską. – Empatia uczniów jest ogromna – dodaje. Rodzice także są bardzo zaangażowani.





– Dosłownie może z 15 minut temu miałam spotkanie z rodzicem z Ukrainy, który tutaj bardzo intensywnie działa w fundacji na rzecz pomocy rodzinom ukraińskim. Udzieliłam mu wszelkich informacji na temat przyjęcia dziecka do szkoły, jak to się odbywa, jakie przepisy prawa muszą przy tym być zachowane. Jak najbardziej jesteśmy gotowi – zapewnia pani dyrektor.





Ile dzieci z Ukrainy trafi do szkół w regionie, na razie nie wiadomo. Do tematu będziemy wracać.