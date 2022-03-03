Відомоśці для обивателі України. Наука і забава для дзиеці

Перші діти біженців приходять вже на лекції до шкіл в Куявсько-Поморській області. В місті Бидгощ до цього чвсу вчилося вже понад 900 учнів українського походження, тому багато нових дітей з України матимуть підтримку з боку українських дітей, котрі перш за все допоможуть їм у школі порозумітися.

Дедалі більше осіб і фірм пропонують безплатні розваги для наймолодших травмованих біженців. Від завтрішньго дня (4 березня) в Кінотеатрі Хеліос в Поморському супермаркеті на вулиці Фордонській 141 в Бидгощі, будуть транслюватися фільми з українським дабінгом. Сеанси будуть безплатні також для опікунів. Першим фільмом, котрий зможуть побачити діти з України буде "Космічний матч: Нова ера”. Найкраще зарезервувати місце заздалегідь, дзвонячи на номер телефону +48 52 581 00 63 або 722 382 316.





Нагадуємо, що інформаційні пункти для біженців та осіб що їм допомагають знаходяться на залізнодорожних вокзалах в Торуні і Бидгощі.





Кожний біженець може безплатно скористатись з державних лікарень та поліклінік, навіть якщо не мають своїх документів, достатньо печатки отриманої на кордоні. На перший нічліг можна прийти до ПРИЙМАЛЬНОГО ПУНКТУ в Торуні, в готелі Копернік на вулиці Воля Замкова 16. Цей пункт працює цілодобово. Ви там отримаєте їжу а також інші необхідні речі, після чого можна буде далі відправитись до котрогось з десятків приготованих осередків.





Переклад: Irena Stańczyk