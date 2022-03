Laboratoria Przyszłości: dzieci z Sępólna zajmą się m.in. robotyką i automatyką

Ponad 400 tys. zł pozyskała gmina Sępólno Krajeńskie na organizację Laboratoriów Przyszłości. Na wyposażeniu szkół znajdą się m.in. drukarki 3D, mini roboty i fachowe narzędzia do programowania. Dzięki nim możliwe będzie prowadzenie warsztatów z robotyki lub automatyki.

Specjalistyczne pracownie powstają we wszystkich szkołach podległych ratuszowi. Będą one wykorzystywane nie tylko podczas planowych lekcji, ale także w zajęciach pozalekcyjnych.- Pozyskane fundusze służą wyposażeniu i doposażeniu szkół w bardzo nowoczesny sprzęt na zajęcia techniki, a nawet na zajęcia, których jeszcze w szkole się nie realizuje. Chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii, czyli drukarek 3D, programowania, wykonywania mini robotów, urządzeń zaprojektowanych przez uczniów, po to żeby wkraczając w nowy rynek pracy, mieli oni już pewne umiejętności, których dotąd nie posiadali – mówi Marek Tymecki, dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.Część sprzętu już dotarła do sępoleńskich szkół. Pozostałe komponenty będą zakupione najpóźniej do końca wakacji. Zajęcia z ich wykorzystaniem rozpoczną się 1 września, choć jak zapewnia Tymecki, niektóre urządzenia już są w użyciu.