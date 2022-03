Archiwum.radiopik.pl: o tym się mówiło, tym się żyło. Posłuchajcie, zobaczcie! [wideo]

Co słychać w naszym radiowym archiwum? Historyczne głosy, historyczne tematy, które wciąż budzą wyobraźnię, ale i ciekawość, by w radiowy świat zagłębiać się coraz częściej i coraz dalej. Nasze archiwum promuje się także obrazem, filmem, na którego kolejny odcinek zapraszamy!

W audycji z cyklu „archiwum.radiopik.pl” z 2 marca znajdziemy takie oto tematy i audycje:



- „Program dnia” i „Bydgoskie Radio Echo”. Przypominamy radiową postać - Pawła Janickiego, na przykładzie materiału pt. „Druga młodość” z 1 marca 1983 roku, o spotkaniu z Włodzimierzem Szymańskim, szefem Capelli Bydgostiensis w Bydgoszczy.



- 19 lutego 2018 roku, zabierając radio w teren w ramach cyklu pt. „Legendy Pomorza i Kujaw”, Ewa Dąbrowska i Małgorzata Jarocińska przypomniały legendę o zatopionym kościele w Czarżu (w nowym archiwum).



- zaglądamy również do dziejów naszej „Listy przebojów”. Pod tytułem „Elsie” kryje się mikrosłuchowisko Tadeusza Korzeniowskiego w reżyserii Zenona Jarugi, które zaprezentowane zostało 7 marca 1967 roku.



- Portret kobiety - pani Misiakowej, uczestniczki Powstania Wielkopolskiego, zarysował się w reportażu Anny Jachniny pt. „Jaki znak twój? - Orzeł Biały” z 1 marca 1968 roku, a 1 marca 1973 roku pt. „Znajda” zaprezentowane zostało słuchowisko Krystyny Królikowskiej-Kasprzykowskiej.



- 4 marca 1991 roku, pt. „Wileńskie - Kaziuki” zaprezentowana została rozmowa Bohdana Hniedziewicza z doktorem Janem Malinowskim, o historii i tradycji jarmarków kaziukowych (w nowym archiwum).



Do wysłuchania audycji zapraszają w środę (2 marca) o godz. 19.05 Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.









Pomysł i realizacja filmu: Piotr Walczak i Jan Duks. Posłuchaj audycji – TUTAJ , wybierz link jednej z 90 tys. audycji na portalu archiwum.radiopik.pl lub new.archiwum.radiopik.pl.



Archiwum.radiopik.pl to audycja promująca pierwsze w Polsce radiowe archiwum online. Jej atrakcyjna forma i materiały poprzedzane odpowiednim komentarzem autorów pokazują życie, kulturę, historię oraz dorobek twórców działających na Pomorzu i Kujawach. Audycja powiązana z promocją w Internecie to nie tylko dźwięk, ale również zdjęcia, dokumenty i niepublikowane dotąd scenariusze archiwalnych audycji, opracowanych przez dziennikarzy rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Taki rodzaj prezentacji to nowość. Dzięki niej poznamy kontekst powstania materiału, tło historyczne, możliwości rejestracji czy samego autora.