Bydgoszcz uruchamia osiedlowe punkty zbiórek darów o mniejszych gabarytach [adresy]

Będzie łatwiej dostarczać mniejsze paczki dla Ukraińców, np. leki, środki opatrunkowe, zestawy pierwszej pomocy, zapałki, baterie, latarki, itp. W tym celu miasto Bydgoszcz uruchamia dodatkowe, osiedlowe punkty zbiórek. Osoby dysponujące samochodem, proszone są o kierowanie się WYŁĄCZNIE do BCTW w Myślęcinku.

W Bydgoszczy wytypowano pięć osiedlowych punktów zbiórek darów dla Ukrainy:- Bydgoskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, przyjmuje dary od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 20 oraz w soboty w godz. 10 – 14- Fundacja EMIC w Bydgoszczy, ul. Gdańska 128, przyjmuje dary codziennie w godz. 9-20- Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Duracza 7 (Fordon) – od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 18- Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Baczyńskiego 1 (Kapuściska ) – od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 18- Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sardynkowa 7 (Osowa Góra) – od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 18W osiedlowych punktach zbiórek przyjmowane będą wyłącznie dary o mniejszych gabarytach np. środki higieny, zestawy pierwszej pomocy, środki medyczne, czy zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, świece.Wszystkie osoby zmotoryzowane, które dysponują większą ilością zebranych produktów proszone są dostarczanie ich wyłącznie do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego przy ul. Gdańskiej 187. Centrum jest czynne codziennie w godz. 10 – 20. Pełna lista produktów i środków, które mogą być przekazywane potrzebującym na Ukrainie znajduje się: TUTAJ Wszystkie informacje na temat pomocy Ukrainie znajdują się na stronie www.bydgoszcz.pl/ukraina