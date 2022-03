W regionie znalazło schronienie już ponad 500 Ukraińców, ale miejsc jest więcej

2 tysiące miejsc przygotowano do tej pory w naszym regionie dla uchodźców z Ukrainy, a w najbliższych dniach będzie tych miejsc 10 tysięcy - zapewnia Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

Podczas konferencji prasowej przed punktem informacyjnym dla Ukraińców, który znajduje się na Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy, wojewoda Bogdanowicz mówił, że we wtorek (1 marca) po pomoc i informacje zgłosiło się do punktu 100 osób, w środę od rana było ich 10. Jedną z nich był pan Wojtek.- Pytałem, co trzeba zrobić, gdy taka osoba tutaj przyjedzie z Ukrainy. Czy trzeba jej pobyt zalegalizować, zewidencjonować. Pracuję w dużej firmie. Jest sporo kolegów z Ukrainy i tak pomagamy sobie w naszym kręgu.Dotąd w kujawsko-pomorskim schronienie znalazło ponad 500 uchodźców. - Gotowych jest 2 tys. miejsc, ale istnieje możliwość ich zwiększenia do 8-10 tys. - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Spodziewamy się kolejnych osób z Ukrainy, tak, że do końca dnia ich liczba może wzrosnąć do 700.Wojewoda zaznaczył, że wszyscy uchodźcy, którzy przyjeżdżają do regionu mają zapewnione schronienie. W 24 ośrodkach przygotowanych jest 2 tys. miejsc, ale istnieje możliwość ich zwiększenia do 8-10 tys. Co ważne, uchodźcy, którzy przekroczyli granicę 24 lutego i później są zarejestrowani w systemie przez Straż Graniczną, nie muszą uzyskiwać dodatkowych dokumentów i pozwoleń na pobyt. Mają też prawo do opieki medycznej, w tym testów i szczepień przeciw koronawirusowi.Wojewoda pokreślił, że ma ścisły kontakt z samorządowcami, spotyka się z marszałkiem województwa, prezydentami miast, burmistrzami i wójtami, a jego współpracownicy współdziałają z samorządami w ramach grup tematycznych, dotyczących zakwaterowania i pomocy humanitarnej.W województwie funkcjonują magazyny darów dla uchodźców na szczeblu gmin i powiatów, a także magazyn zbiorczy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Odpowiednio posegregowane i zapakowane dary trafią do magazynu krajowego, a stamtąd na Ukrainę.