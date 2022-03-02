Безкоштовне лікування, потяги, траса. Новини для громадян України

Запрошуємо на наступну порцію інформації для біженців з України, котрі прибули до нашого регіону.

Згідно даних обласної адміністріції до Куявсько-Поморської області до вчорашнього дня прибуло 310 українських біженців. Частина з них прибули організованим транспортом до приготованих осередків. Декотрих, наприклад сім’ї своїх працівників мешканці регіону привозять самі і приймають до власних помешкань.

Громадяни України, котрі після 24лютого прибули до Польщі, мають право до безплатного лікування в державних відділенях охорони здоров’я. Кожна лікарня, поліклініка чи лікарський кабінет котрий має умову з Народним Страховим Фондом повинен прийняти біженця безплатно.





У випадку поганого самопочуття в ночі і у вікенди можна також зателефонувати за порадою на інфолінію Фонду — тел. 800 137 200 — там повинен хтось розмовляти українською і покерувати Вас до відповідного спеціаліста. Інфолінія працює від понеділка до п’ятниці від 18.00 до 8.00 ранку, а в суботи і неділі цілодобово.





В лікарні в Моґільнє дві українські лікарки приймають пацієнтів щоденно від години 11.00 до 14.00. Докладнішу інформацію можна отримати у міського координатора Позаурядового Товариства Моґільно за номером тел. +48 539 01 02 06





В багатьох містах і місцевостях регіону проводиться збір дарів і допомоги українським біженцям.

Після страшного пережитого недавно досвіду, поляки з усіх сил стараються повернути посмішку на обличчя біженців. Збір забавок хоча ж би проводить Педагогічне Відділення Університету Казимира Великого в Бидгощі, Футбольна Академія в Бидгощі і Наклі запрошують дітей біженців на безплатні тренування з футболу.





В районі Накло над Нотеттю інституції повязані з культурою і спортом проводять заняття для дітей і дорослих ціллю котрих є інтеграція і психологічна допомога у так важкий час.





Керівники автостради А1 в Куявсько-Поморській області, а також автострад А2 і А4 від вчора звільняють від оплат за проїзд особи в машинах з українською реєстрацією.

Нагадуємо, що кілька днів безплатні перевезення потягами для біженців пропонує спілка Інтерсіті.

А також нагадуємо, від понеділку до п’ятниці від 7.00 до 22.00 години працють номери інфолінії українською та російською мовами. За будь якою інформацією можна телефонувати за номером +48 52 3497461 i +48 52 3497802.





Переклад: Irena Stańczyk