Uchodźcy z Ukrainy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce

Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną mają prawo być przyjęci za darmo do lekarza i szpitala w naszym regionie. Trwa ustalanie procedur w tej sprawie, ale już dziś należy przyjmować tych pacjentów w placówkach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez polską straż graniczną lub odcisk stempla Straży Granicznej w dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski po przekroczeniu granicy od 24 lutego. Już teraz wszystkie placówki mające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, chodzi między innymi o podstawową opiekę zdrowotną, nocną i świąteczną opiekę medyczną, poradnie specjalistyczne, gabinety stomatologiczne czy szpitale, jeśli trafi do nich pacjent z Ukrainy nie powinny odmawiać mu pomocy, nie powinny odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy, nie powinny domagać się od pacjenta zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać pacjentom za nie faktur - powiedziała Barbara Nawrocka, rzecznika Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.Należy jednak zarejestrować wizytę pacjenta według danych z paszportu lub oświadczenia pograniczników.Od poniedziałku do piątku można też dostać poradę co do leczenia przez telefon - 800 137 200 - w języku ukraińskim. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku między 18.00 a 8.00 rano, a w soboty i niedziele całodobowo.