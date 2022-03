Leki, śpiwory, naładowane powerbanki, ciężkie buty - tego obecnie potrzeba [zdjęcia, wideo]

Pierwsze tiry w drodze, ale zbiórki darów dla Ukraińców nadal trwają. Potrzeby są ogromne.

W Bydgoszczy działają dwa główne punkty, gdzie można przynosić potrzebne rzeczy - na Zawiszy i w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.– Jesteśmy drużyna siatkarską i co roku mieliśmy sparing, ale w związku z tą tragedią zmieniliśmy sparing na dużą akcje pomocy - mówił jeden z obecnych w centrum.– W pierwszej kolejności zbieramy konserwy dla wojska, bo tego brakuje. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, materiały opatrunkowe, naładowane powerbanki i śpiwory - to są priorytetowe rzeczy, które wysyłamy pilnym transportem na Ukrainę – powiedział Ireneusz Nitkiewicz.W związku z coraz trudniejszą sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej wszyscy organizatorzy zbiórek proszeni są o jak najszybsze dostarczenie darów do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego przy ul. Gdańskiej 183 - apeluje bydgoski ratusz.Centrum czynne jest codziennie od 10:00 do 20:00. Szczegóły na stronie www.bydgoszcz.pl i facebookowym profilu Bydgoszcz Pomaga Ukrainie