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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-03-01, 12:32 Redakcja

Dla obywateli Ukrainy. Путівник для біженців з України, також в аудіоверсії

В Куявсько-Поморській області є приготовано понад тисячу місць для біженців з України, і ця лічба може бути збільшена до 9 тисяч місць. Фото: PAP/EPA
В Куявсько-Поморській області є приготовано понад тисячу місць для біженців з України, і ця лічба може бути збільшена до 9 тисяч місць. Фото: PAP/EPA
В Куявсько-Поморській області є приготовано понад тисячу місць для біженців з України, і ця лічба може бути збільшена до 9 тисяч місць.
До понеділка до регіону прибуло 204 українців — інформує голова області. Регіон Куявсько-поморський формально приписано до Любельської області і звідти приїжджають автобуси з особами, котрі прибули зі Східного кордону. Українці котрі доїжджають до Бидгоща потягами — а також решта осіб — всю необхідну інформацію отримають в інформаційному пукті залізничного вокзалу “Бидґощ глувна“. Там відбувається чергування представників Ради Області, прикордонних служб, а токож служб медичного обслуговування. Якщо прибулі особи не мають до кого поселитися, їх довезуть до одного з приготованих пунктів перебування. Такий пункт діє також в іншій столиці регіону — на залізничному вокзалі Торуня.

В Торуню також розпочав діяльність пункт прийому в готелі Копернік, на вул. Воля Замкова із однією сотнею спальних місць. В Куявсько поморській області відкрито 19 осередків для біженців. Всі особи, котрі рятуються від війни, себто ті котрі прибули до Польщі після 24 лютого, мають забезпечену медичну допомогу першої необхідності, а токож допомогу в лікарнях, котру фінансує польський Народний Страховий Фонд. На безплатну медичну допомогу гінекологів і акушерів можуть розраховувати українки, котрі знайшли притулок в нашій області. Безплатно такі жінки будуть прийняті в кабінеті по вулиці Мостовей 4 і в центрі “Вікторія” в Бидґощі. В Торуню до цієї акції долучилися медичні кабінети Цітомед. Психологічну допомогу для учнів з України пропонує Психологічно-Педагогічний кабінет N1 на вул. Собєскєго 10 в Бидгощі.

Дуже велика кількість мешканців Куявсько-Поморської області підключилась до допомоги українцям — постачають необхідні речі, пропонують здійснення перекладів, психологічну, юридичну, медичну допомогу а токож житло. Допоможуть в опіці над дітьми. Дехто їдуть до кордону і самі привозять до Бидгоща або інших місцевостей виснажених і переляканих кілька денним подорожуванням жінок і дітей. Просьби і пропозиції щодо допомоги координуються за допомогою сторінки www.bydgoszcz.pl ,а також Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie на Фейсбуці, де є тематичні групи. Наступна платфома обміну інформацією українською і польською мовами у Фейсбуці то Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński, де наприклад працівниця Вищої Економічної Школи пропонує безплатні лекції польської мови для біженців, а дитячий садочок “Фордонек” безплатну опіку над дітьми.

Обласні біржі праці пропонують допомогу в пошуках роботи, можна також шукати інформацію на сторінці www.oferty.praca.gov.pl

Номери наданих головою області інфоліній українською та російською мовами то +48 52 3497461 і +48 52 3497802 діють від понеділка до п’ятниці від 7.00 до 22.00

Переклад: Irena Stańczyk
Путівник для біженців з України
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