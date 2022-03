Coraz trudniej na Ukrainie. Mamy relacje z okolic Kijowa

Irena Broh - młoda Ukrainka, która w sobotę musiała opuścić Kijów, jest w bezpiecznym miejscu. Jak nam mówiła, w szóstym dniu wojny, już są psychicznie zmęczeni.

– Niektórzy przez te wszystkie dni nie śpią tu w ogóle. Ja mam szczęście, że mogłam trochę odpocząć, bo ostatniej nocy był tylko jeden sygnał syreny. Od przyjaciół wiem, że w dużych miastach tych alarmów jest więcej. Do niektórych z kolei nie można się już dodzwonić. Na razie tutaj potrzeby to woda, jedzenie, w tych zablokowanych miastach. Rosyjscy okupanci nie dają przejechać wolontariuszom, którzy chcą dowieźć jedzenie, wodę i leki. Nie pozwalają też wjeżdżać lekarzom. Potrzebujemy nacisku na Rosję by puściła wolontariuszy, którzy niosą pomoc. W Kijowie dużo ludzi zostało, którzy wcześniej odwieźli swoje rodziny gdzieś w bezpieczniejsze miejsce i wrócili walczyć. Mój narzeczony zapisywał się do walki, ale mówili, że na razie nie potrzebują dużo ludzi i maja poczekać. Jak będzie potrzeba to powiedzą – mówiła Irena Broh.Ukraińcy liczą na jak najszybsze zakończenie wojny.